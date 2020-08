Exclusief voor abonnees Soulzangeres Sunday Rose (25) brengt eerbetoon aan slachtoffers Dutroux: “Vreemd hoe je toch kan opgroeien met dat leed zonder het bewust meegemaakt te hebben” Sander Bral

13 augustus 2020

09u58 0 Antwerpen Exact 24 jaar na de arrestatie van Marc Dutroux brengt de jonge Antwerpse soulzangeres Sunday Rose (25) een hommage aan alle slachtoffers van de misdadiger. Geïnspireerd door fotograaf Stephan Vanfleterens beeld van de begrafenis van Julie en Melissa in 1996 schreef ze ‘Our Girls’. “Een serene hommage met respect voor de nabestaanden.”

Rachel ‘Sunday Rose’ Mulowayi (25) won dit jaar Studio Brussels muziekconcours De Nieuwe Lichting en zou dit voorjaar ook op de planken staan op de halve finale van Humo’s Rock Rally toen corona roet in het eten strooide. Ze werd op jonge leeftijd al opgepikt door hiphopzangeres Coely, producer en muzikant Merdan Taplak en ze werkt nu onder de vleugels van producer en deejay Murdock. Met de vrijgekomen tijd stortte ze zich honderd percent op het maken van nieuwe muziek wanneer een oproep van bekend persfotograaf Stephan Vanfleteren haar aandacht trok.

“Voor zijn overzichtstentoonstelling in het Antwerpse fotomuseum (FOMU) was Vanfleteren op zoek naar artiesten die muziek wilden schrijven met zijn foto’s al inspiratie”, zegt Rachel. “Ik ben naar de expo gaan kijken en hetgene mij het meest raakte, is de traan. De traan van het meisje op de begrafenis van Julie en Melissa in 1996.”

