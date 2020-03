Exclusief voor abonnees Soulzangeres Sunday Rose (24) staat op rand van doorbraak: “Je kan je omringen met grote piefen maar als de passie ontbreekt, komt er niks van in huis” Sander Bral

07 maart 2020

19u02 2 Antwerpen Ze is nog maar net bekomen van haar overwinning in Studio Brussels muziekconcours De Nieuwe Lichting of ze staat al in de halve finale van Humo’s Rock Rally. Maak kennis met de 24-jarige Rachel ‘Sunday Rose’ Mulowayi uit Antwerpen. “Pop, soul, jazz, r&b? Ik ben nog op zoek naar mijn eigen stijl. Metal? Waarom niet, als ik in de juiste stemming zit.”

Als veertienjarige zat ze samen met haar zus in een girlsband op een talentendag en na jaren liedjes coveren op sociale media werd ze ook opgepikt door gevestigde Belgische waarden zoals hiphopzangeres Coely en dj-producers Murdock en Merdan Taplak. Sunday Rose staat op de rand van de doorbraak en zou volgende maand na De Nieuwe Lichting ook wel eens de hoofdvogel kunnen afschieten in Humo’s Rock Rally.

Met De Nieuwe Lichting en Humo’s Rock Rally pronk je momenteel in de twee meest prestigieuze muziekwedstrijden van Vlaanderen. Hoe voelt dat?

“Toen ik in de Antwerpse Trix het nieuws te horen kreeg dat ik De Nieuwe Lichting gewonnen had, kon ik dat moeilijk geloven. Het besef is eigenlijk pas na twee weken gekomen en eigenlijk moet het nog steeds inzinken. Echt veel tijd om erover na te denken, heb ik echter niet. Onze band bereidt zich momenteel voor op de tweede halve finale van Humo’s Rock Rally volgend weekend. Of ik als winnaar van De Nieuwe Lichting een streepje voor krijg bij de jury? Ik vrees ervoor. Beide wedstrijden zijn natuurlijk ook volledig anders. Bij Studio Brussel beoordelen ze enkel de muziek terwijl Humo ook naar performance kijkt.”

