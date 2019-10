SOS HLN. Zoë (20) wil grootste wens van oma (79) inwilligen: “Zou zo schoon zijn als ze haar halfzus na 50 jaar kan leren kennen” Jan Aelberts

11 oktober 2019

06u45 36 Antwerpen Bijna vijftig jaar lang heeft ze haar halfzus Pascale niet gezien. Madeleine van den Bossche (79) verloor toen ze 32 jaar was haar halfzusje uit het oog, dan nog een baby van geen jaar oud. Die vertrok met haar moeder naar Parijs. Kleindochter Zoë Buelens (20) wil de twee nog één keer samenbrengen. “Het zou zó schoon zijn als ze elkaar na 50 jaar eindelijk leren kennen.”

Haar oproep werd al meer dan 3.000 keer gedeeld op sociale media, maar de gouden tip kreeg kleindochter Zoë nog niet. “Op een avond sprak ik met mijn oma over familie. Ze vertelde me dat ze een halfzus had, Pascale, iets waar ik twintig jaar lang geen idee van had”, vertelt Zoë. “Dat vond ik raar. Je familie wil je toch kennen. Mijn oma Madeleine zei dat ze dat ook wel wilde, maar dat ze schrik had dat haar halfzus niet wist wie ze was. Maar het is nu of nooit, mijn oma wordt 80 jaar en heel veel tijd is er dus niet meer. Elke dag vraagt ze of er al nieuws is, of ik al een berichtje gekregen heb met informatie over Pascale.”

Ik heb ook al heel wat Pascales Boulanger een bericht gestuurd, maar vaak kreeg ik geen antwoord. Een speld in een hooiberg dus Zoë

Café Safier in Deurne

De vader van Madeleine en Pascale, Edmond van den Bossche, begon in de jaren ’70 een nieuwe relatie met de Franse Marie-Rose Boulanger. Madeleine was toen 32 jaar en had al vier kinderen. Ze baatte café Safier in de Sterckshoflei in Deurne-Zuid uit en was daarnaast huismoeder. “Een goede band had mijn grootmoeder niet met haar vader, het contact tussen die twee was verwaterd, en ze hoorde dan ook al die jaren niet hoe het met haar halfzus ging of wat ervan geworden was. Ze weet alleen dat Pascale in Deurne geboren is en als baby samen met haar moeder Marie-Rose Boulanger vertrokken is. Haar vader, Edmond, ging niet mee. Of Pascale de naam van den Bossche hield of ook als Boulanger door het leven gaat, weten we ook niet. Ze moet nu ongeveer 45 jaar oud zijn. Woont ze nog in Parijs? En wat is er van haar leven geworden? Hoe ziet ze er vandaag uit? Lééft ze zelfs nog? We hebben heel veel vragen.”

Zoë twijfelde na het gesprek met oma Madeleine geen seconde en lanceerde een oproep op sociale media. “Op Facebook is mijn oproep al 2.000 keer gedeeld, op Twitter ook al zo’n 1.000 keer. Ik heb ook al heel wat Pascales Boulanger een bericht gestuurd, maar vaak kreeg ik geen antwoord. Een speld in een hooiberg dus. Toch zou het zó schoon zijn als mijn oma en haar halfzus elkaar na vijftig jaar leren kennen.”

Wie tips heeft voor Zoë en haar oma, kan onze redactie een mailtje sturen via jan.aelberts@dpgmedia.be.