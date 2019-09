Sommelier van restaurant The Jane beste sommelier van België tvc

15 september 2019

20u25

Bron: Belga 2 Antwerpen Gianluca Di Taranto van het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane is verkozen tot beste sommelier van België. Dat hebben de organisatoren, de Belgische Sommeliersgilde en de Vereniging Vlaamse Sommeliers, bekendgemaakt.

Gianluca Di Taranto was vorig jaar derde geëindigd in de wedstrijd, die al sinds 1960 plaatsvindt. Deze keer verkoos de internationale jury van sommeliers en gespecialiseerde pers hem boven Dries Corneille van De Jonkman en Stéphane Dardenne van L'Air du Temps, die tweede en derde werden.

De finalisten van "Best Sommelier of Belgium 2019-2020" voerden verschillende opdrachten uit waarbij ze beoordeeld werden op hun kennis van de combinatie wijn en gerecht, het decanteren van een fles wijn, proeven en herkennen van wijn en andere producten, en de houding en stijl in het restaurant.

De winnaar mag België vertegenwoordigen op de internationale wedstrijden "Best Sommelier of Europe" en "Best Sommelier of The World".