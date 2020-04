Exclusief voor abonnees Sofie (42) probeerde tien jaar lang zwanger te worden: “Babyborrels, doopfeesten, bolle buiken. En in mijn buik: de gapende leegte” Jan Aelberts

11 april 2020

10u42 0 Antwerpen Tien jaar lang probeerde Sofie Van den Broeck (42) zwanger te worden. De weg was lang en vruchteloos. Ze adopteerde met veel liefde een jongen en een meisje, maar ze zou nooit dat eigen kindje dragen. Moedig getuigt Sofie over haar schaduwverdriet in het boek ‘Later wil ik mama worden’ dat onlangs verscheen. “Iederéén leek wel zwanger te worden, behalve wij. Babyborrels, doopfeesten, bolle buiken. En in mijn buik: de gapende leegte.”

Sofie groeide op als enig kind in de vandaag nog stillere Kempen. Haar jeugd zorgeloos, de grote droom toen al schijnbaar simpel: mama worden, een groot gezin, de zoete inval. Als ze 26 jaar is leert ze haar man kennen. Hij is dan 33 jaar en al papa van een jongen van drie jaar, maar het koppel wil ook samen nog een kind. De natuur zal daar anders over beslissen.

“We gingen langs bij onze gynaecoloog”, vertelt Sofie. “Die schreef ons voor zes maanden te ontspannen voordat ze medisch in actie zouden schieten. Loslaten was onmogelijk. Heel die periode werd beheerst door onze kinderwens. Dat had een grote impact op onze intimiteit. Het werd iets krampachtig. Rondom ons leken alleen maar gezinnen met kinderen te bestaan. Iederéén leek wel zwanger te worden, behalve wij. Babyborrels, doopfeesten, bolle buiken. En in mijn buik: de gapende leegte.”

