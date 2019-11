Sofacompany organiseert eco-proof afterwork als tegensignaal Black Friday Annelin Marien

25 november 2019

16u16 0 Antwerpen Vrijdag 29 november, op Black Friday, kan je in heel wat winkels grote kortingen scoren. “Niet goed voor het milieu”, klinkt het bij Sofacompany, die met hun afterwork ‘Green Friday’ een tegengeluid voor de koopgekte op Black Friday willen bieden. In de Antwerpse showroom van het Deense designmerk organiseert Sofacompany een eco-apéro waarbij ze 50 bomen per verkocht meubel aanplanten.

“Sinds enkele jaren doet Sofacompany heel wat inspanningen voor het klimaat, waaronder CO2-neutraal transport, het gebruik van gerecycleerde textielstoffen en het planten van vijf bomen per verkocht meubel”, klinkt het. “Speciaal in kader van Green Friday trekken we dit aantal zelfs op naar 50 bomen via onze samenwerking met Trees for The Future. We willen met dit initiatief mensen enthousiast maken voor een duurzame levensstijl in plaats van overconsumptie te gaan bevorderen door het geven van gigantische kortingen. Zulke waanzinnige koopjes - zoals op Black Friday – kunnen bovendien niet gerijmd worden met eerlijke lonen en milieuvriendelijke producten.”

Zetel uit PET-flessen

Om hun Green Friday concept te vieren, organiseert Sofacompany op 29 november vanaf 17 uur een groene (én gratis) borrel in de Sofacompany showroom van Antwerpen (Mechelsesteenweg 5). Daarnaast wil het Deens meubelmerk haar gasten inspireren met concrete tips & tricks rond duurzaamheid. Zo kan je door de inspirational talk over ‘Fair Fashion’ door Bie Noé van B.Right aan de slag om een eco-proof plunje samen te stellen. Naast deze ‘fair fashion fighter’ komt ook Paulien Verhaest van Blommm langs met haar biologische bloemetjes voor een winterkrans workshop. Bovendien kan je deelnemen aan een mini-quiz waarbij je kans maakt om een zetel te winnen die voor 98% vervaardigd is uit gerecycleerde PET-flessen. Iedereen kan gratis komen aperitieven maar voor de workshop dien je wel op voorhand aan te melden via het ‘ECO-apéro’ Facebook event.