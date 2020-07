Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven krijgt mooi rapport van Vlaanderen Philippe Truyts

03 juli 2020

19u26 1 Antwerpen Woonhaven behoort tot de beste zes (op 80) sociale huisvestingsmaatschappijen van Vlaanderen. Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie. Die beoordeelde op onder meer kwaliteit, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) en Woonhaven-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) stelden het rapport vrijdag voor in de groene Silvertopblok op het Kiel. En dat ziet er uitstekend uit met 20 keer ‘goed’ op 22 parameters en tweemaal een zeer goede score. Duchateau glundert: “Ook voor leefbaarheid is de quotering erg mooi. Dat hangt samen met onze aanpak van wie het minder goed meent met de medebewoners. We ontmoedigden daklopers met camera’s en voerden toegangsbadges in om de wildgroei van gedupliceerde sleutels tegen te gaan.”

Antwerpen vervult een voortrekkersrol. Een voorbeeld is de bestrijding van fraude. We willen dat elke euro die we in de sociale huisvesting stoppen naar de mensen gaat die het nodig hebben Matthias Diependaele (N-VA-minister)

Diependaele looft Woonhaven – dat meer dan 15.000 huurders telt – omdat het in een grootstedelijke omgeving met specifieke problemen zo uitblinkt. “Antwerpen vervult een voortrekkersrol. Een voorbeeld is de bestrijding van fraude. Dat klinkt misschien als ‘slechte mensen pakken’, maar we willen dat elke euro die we in de sociale huisvesting stoppen naar de mensen gaat die het nodig hebben. Ook de heldere communicatie met zijn huurders is een pluspunt bij Woonhaven.”

Goedkoper lenen

De minister had vrijdag overigens nog prettig nieuws bij. “De intrestvoeten van sociale kredieten voor een woning lagen op minimum 2 procent. In de huidige markt is dat te hoog. Daarom hebben we met de Vlaamse regering beslist om niet langer te wachten en het tarief te verlagen. We willen meer mensen de kans geven om een eigen woning te kopen. Dat blijft de beste verzekering voor iemands pensioen.”

Voor leningen met een looptijd van 20 jaar leen je voortaan voor 1,6 procent, voor 25 jaar wordt dat 1,8 procent. Dat scheelt voor een lening van 200.000 euro al gauw vele duizenden euro.

Wachtlijsten

PVDA klaagde vrijdag de groeiende wachtlijsten aan. “Je kunt niet beweren dat we in Antwerpen ons deel niet doen”, aldus Diependaele. “Maar de stad kampte met een historische investeringsachterstand. We hebben vooral gekozen voor renovatie. Dat is nodig, want sommige huurders betalen meer voor energie dan voor huur.”