Sociaal conflict bij Gouden Gids: ACV houdt pamflettenactie BJS/BLG

09 maart 2020

15u40 0 Antwerpen De christelijke vakbond ACV heeft maandag actie gevoerd aan het kantoor van digitaal marketingbedrijf FCR Media, bekend van onder meer de Gouden Gids. Militanten deelden pamfletten uit aan personeelsleden om hen te informeren over een aanslepend sociaal conflict dat onder meer draait rond een verminderde tussenkomst in de hospitalisatieverzekering en lagere commissies voor salesmedewerkers. De directie betreurt dat het conflict op straat wordt gegooid.

Volgens ACV wil de directie van FCR Media de kosten drukken vanwege verminderde inkomsten. “Wij zijn bereid om mee na te denken over hoe we de lange termijn van dit bedrijf kunnen garanderen, maar we tekenen geen blanco cheque”, zegt Elke Gelens van ACV Puls. “We vragen inzage in de langetermijnvisie en garanties op tewerkstelling. Als die transparantie wordt gegeven, zijn we bereid het gesprek aan te gaan over aanpassingen aan loon- en arbeidsvoorwaarden. Wij voeren vandaag actie omdat we gewoon sociaal overleg willen, wat de werkgever weigert tegen het advies van het verzoeningsbureau in.”

Voorlopig geen staking

FCR Media betreurt de actie van ACV Puls. “Wij betreuren dat de vakbond deze communicatie extern, via de media, wil voeren”, zegt communicatieverantwoordelijke Maja Van der Borst. “Wij willen graag met hen blijven spreken. Onze grootste prioriteit is om alles te vrijwaren opdat zowel onze klanten als medewerkers tevreden blijven en alles operationeel verder kan lopen zoals gepland.”

Een staking komt er voorlopig niet, de klanten van FCR Media zouden vooralsnog geen gevolgen ondervinden van het sociaal conflict.