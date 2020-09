Snelle heropleving in juli, complete terugval in augustus: toeristische zomer in Antwerpen geen succes



Caroline Van de Pol

11 september 2020

13u58 0 Antwerpen De coronapandemie zorgde voor een heel andere toeristische zomer in Antwerpen dan gewoonlijk. Met lagere cijfers dan andere jaren, en een korte heropleving in juli toen de regels minder streng werden. De stad en de ondernemers lanceerden een aantal gesmaakte initiatieven om Antwerpen extra te promoten, tot een nieuwe verstrenging van de maatregelen opnieuw tot een terugval leidde. Opvallend: grote afwezigen waren onze noorderburen, slechts 2% van de bezoekers was van Nederlandse herkomst, tegenover 50% in 2019.

Dat het toeristische seizoen 2020 voor Antwerpen een atypische versie werd, blijkt duidelijk uit de cijfers voor bezoekers, overnachtingen, rondleidingen en tours. Dat atypische seizoen begon op 13 maart met de invoering van de coronamaatregelen, die een onmiddellijke impact op de hele sector hadden. Nagenoeg alle ondernemers in de toeristische sector werden geconfronteerd met beperkingen in hun activiteiten en met een terugval van het aantal bezoekers of zelfs met gedwongen opschorting van hun activiteiten. Na een bescheiden heropleving in juli zakten de cijfers in augustus opnieuw als gevolg van nieuwe beperkende maatregelen.

50% minder toeristen

De toeristische zomer van 2020 geeft dan ook een beeld dat sterk afwijkt van de mooie cijfers die Antwerpen de voorbije jaren kon voorleggen. In vergelijking met vorige jaren zakte het gemiddelde aantal dag- en verblijfstoeristen in de periode maart tot en met juni met 50%. De geleidelijke versoepeling van de maatregelen in mei en juni resulteerden in een bescheiden heropleving, die zich doorzette in juli. De cijfers voor juli lagen weliswaar 30% lager dan in juli 2019, maar in het stadscentrum was de beleving voor het eerst sinds maart positief.

Schepen voor Toerisme Koen Kennis: “In juli zagen we opnieuw groepjes toeristen uit de buurlanden naar Antwerpen afzakken. Ook bezoekers uit eigen land kozen in het kader van hun ‘staycation’ voor onze stad. Een aantal ondernemers in de toeristische sector hervatten toen de activiteiten. Aan die positieve evolutie kwam eind juli een abrupt einde met de door de hogere overheden aan Antwerpen opgelegde verstrengde maatregelen, versterkt door communicatie die door de media in binnen- en buitenland overgenomen werd. Aan toeristen werd toen aangeraden weg te blijven uit Antwerpen. Uiteraard liet zich dat voelen in de hele sector.”

Campagne ‘Antwerpen Straalt’

Na de versoepeling van de eerste reeks maatregelen en anticiperend op een verwachte staycation voerde Visit Antwerpen met ‘Antwerpen Straalt’ campagne in België en de nabije buurlanden. Hiermee werd de stad als veilige en geknipte reisbestemming gepromoot. Tot de onderbreking door de tweede coronagolf wierp die campagne ook haar vruchten af. Van de dagtoeristen in juli kwam zowat 75% uit eigen land, wat een stijging is van 10% is ten opzichte van zomer 2019. Dat ook van de verblijftoeristen de meerderheid, 60%, uit eigen land kwamen, bewijst dat Antwerpen als vakantiebestemming aantrekkelijk bevonden werd door Belgische bezoekers.

Schepen Koen Kennis: “Dat is zonder twijfel een lichtpuntje. Het toont aan dat Antwerpen voldoende troeven in huis heeft om van een volwaardige citytrip te spreken. We zullen daar in de toekomst nog verder op inzetten. Ook de groeiende belangstelling voor kampeertoerisme is een belangrijke evolutie. Met de plannen voor een nieuwe camping op park Middenvijver op Linkeroever spelen we daar alvast op in.”

Duitse en Franse toeristen

Sinds de heropening van de infokantoren op de Grote Markt en in het Centraal Station kregen ze 29.000 bezoekers over de vloer. Aan de infobalies betreft waren de Duitsers het sterkst vertegenwoordigd met 22%, gevolgd door de Fransen met 11% en de Spanjaarden met 2,3%. Grote afwezigen waren onze noorderburen, slechts 2% van de bezoekers was van Nederlandse herkomst, tegenover 50% in 2019. Koen Kennis: “We hebben de Nederlanders echt gemist. Ik weet dat dit gemis wederzijds was.” Het best verkochte product was deze zomer de ATV wandelrally, maar ook de Antwerp City Card kende een heropstart met 224 verkochte kaarten.