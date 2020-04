Snelheidsduivel rijdt 132 km/u in zone70



CVDP

06 april 2020

14u30 0 Antwerpen De verkeerspolitie blijft ook in deze periode inzetten op gevaarlijk rijgedrag. Het voorbije weekend werden er snelheidscontroles uitgevoerd op verschillende locaties in de stad.

De meeste vaststellingen werden gedaan in de Emiel Vloorstraat, daar reed bijna een kwart van de bestuurders te snel. Ook op de Bredabaan reed 14% van de bestuurders sneller dan toegelaten. De negatieve uitschieter was de Noorderlaan waar van de 48 bestuurders er 17 (35%!) te snel reden. Eén persoon reed maar liefst 132 kilometer per uur, terwijl 70 daar de maximumsnelheid is. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Positieve uitschieters waren de Belgiëlei, de Veltwijcklaan en de Sprangweelstraat. Daar hield iedereen zich aan de toegelaten snelheid.