Snelheidscontroles loonden dit weekend de moeite Jasper van der Schoot

07 september 2020

11u27 0 Antwerpen De verkeerspolitie heeft dit weekend goede zaken gedaan en talrijke snelheidsboetes kunnen uitschrijven. Op verschillende plaatsen werd er geflitst en kwamen hardrijders er niet met een waarschuwing van af.

Heel wat snelheidsduivels vlogen dit weekend op de bon nadat de politie zich weer op verscheidene plaatsen had opgesteld om te flitsen. Op de Roderveldlaan in Berchem constateerden de teams dat maar liefst 1 op de 3 chauffeurs te hard reed. Op de Ruggeveldlaan in Deurne hield men zich beter aan de regels. Daar werden van de ongeveer 600 passerende voertuigen slechts 3 bestuurders beboet.

Linkeroever gaf dan weer het slechte voorbeeld. Daar werden bijna 90 boetes uitgeschreven, waaronder op de Blancefloerlaan, de Beatrijslaan en de August Vermeylenlaan.

Verder werden er een tiental boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs voor uiteenlopende inbreuken en ontvingen 6 automobilisten een boete voor het rijden met smartphone in de hand.