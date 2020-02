Sneeuwprinsessen Anna en Elsa bezoeken vakantiewerking op KdG-campus Zuid CVDP

25 februari 2020

16u21 0 Antwerpen Tijdens de krokusvakantie bouwen studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) campus Zuid om tot ‘Kamp Zuid’, een vakantieparadijs voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud. Vandaag ontving Kamp Zuid hoog bezoek van twee prinsessen: de sneeuwzusjes Anna & Elsa samen met hun hofdame en Batman.

Alter ego van prinses Elsa is Sarra Vandezande (26) uit Schoten. Ze is laatstejaarsstudente in de lerarenopleiding secundair onderwijs en oprichtster van ‘Smile & Magie’. Haar initiatief geeft kinderen de kans om een prachtige prinses te ontmoeten, bijvoorbeeld als magisch moment op hun verjaardag. “Ik ben altijd al dol geweest op kinderen entertainen”, vertelt de studente. “Als je ziet hoe ze stralen als ze hun favoriete sprookjeskarakter ontmoeten, begrijp je meteen waarom ik dit doe.”

Sarra heeft oog voor detail en vertaalt sprookjes zo realistisch mogelijk naar de echte wereld. Ze volgt en geeft zang- en dansles en leidde zichzelf op tot make-upartist. “Het is belangrijk dat alles klopt en dat kindjes meteen de sprookjesfiguren herkennen. Zo voelen ze zich vertrouwd met de personages en zijn ze blij en trots dat ze hun helden in het echt kunnen ontmoeten.”

De prinsessen, de hofdame en Batman entertainden vandaag meer dan 70 kinderen met een dansje, een fotoshoot, een heldenparcours en grime.