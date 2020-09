Smith en Fall leiden Antwerp Giants naar winst tegen het Duitse Bonn Dave Bastiaenssen

20 september 2020

19u59 0 Antwerpen Met het Amerikaanse trio Kenneth Smith, Stephaun Branch en Jalen Jenkins voor het eerst deze voorbereiding in Giants-tenue, behaalde Telenet Giants Antwerp een knappe zege tegen het Duitse Bonn. Smith (19 punten en 5 assists) en Ibrahima Fall (16 punten en 8 rebounds) leidden hun ploeg in het slotquarter, afgesloten met een 18-28 score, naar een 70-77 overwinning.

Coach Christophe Beghin zette Smith en Banch meteen in het basisvijftal, dat verder werd aangevuld met Vincent Kesteloot, Ibrahima Fall en Dave Dudzinski. Na een aarzelende start (20-13 na het eerste quarter) herstelde Giants het spelbeeld. De twee daaropvolgende quarters bleven beide ploegen naast elkaar waarna Giants definitief afstand in de slotsessie.

“In het eerste quarter waren we onder de indruk van de fysieke kracht en de defensieve druk van de tegenstander”, zegt manager Guy Muya. “We zochten te veel naar de driepunter. Vanaf het tweede quarter begonnen we de korf aan te vallen en dat leverde niet minder dan 38 vrijworpen op. In het slotquarter plaatsten we de beslissende tussenspurt.”

Kenneth Smith toonde meteen zijn visitekaartje. De 27-jarige Amerikaanse spelverdeler scoorde 15 van zijn 19 punten in het laatste quarter en deelde 5 assists uit. Met acht punten (allemaal vanop de vrijworplijn) en zes rebounds kende de andere aanwinst Jalen Jenkins een solide debuut. Net als tegen Bergen behoorde Fall ook tegen Bonn bij de uitblinkers. De Senegalees eindigde met 16 punten, acht rebounds en 7 uitgelokte fouten maar miste wel 7 van zijn 12 vrijworpen.

“Kenneth nam over in het vierde quarter”, zegt manager Muya. “Hij toonde meteen dat hij de leider van deze ploeg is. Jalen zocht naar het juiste wedstrijdritme maar met zes uitgelokte fouten liet hij zich stevig gelden onder de korf. Met zijn drives naar de ring was Ibrahima niet te stoppen door zijn bewakers.”

Den Bosch

Antwerp Giants speelt woensdag om 18u tegen Den Bosch zijn derde oefenmatch. Over de locatie, de Lotto-Arena of het Giants-trainingscomplex, is momenteel nog geen zekerheid. Dat zal de volgende dagen beslist worden. De match tegen de Nederlandse club is de laatste test vooraleer Giants op 30 september zijn Europese campagne opent tegen het Russische Krasnodar.

Antwerp Giants: Branch 8, Jenkins 8, Van Den Eynde 6, Bleijenbergh 1, N. De Ridder 0, Kesteloot 3, Dudzinski 13, Fall 16, Donkor 3, Smith 19.

Quarters: 20-13, 35-32, 52-49, 70-77.