Smeulende Twin Towers op bedrijfswebsites: hacker krijgt 40 maanden voorwaardelijke celstraf BJS

16 december 2019

15u36 1 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Zakaria N. (23) uit Antwerpen veroordeeld tot veertig maanden cel met uitstel en 40.000 euro boete, waarvan 4.000 euro effectief, voor hacking en het aanzetten tot. De twintiger stond aan het hoofd van een hackerscollectief en had ingebroken in een vijftal websites.

Een man die vier websites beheerde voor klanten, had in juni 2015 vastgesteld dat een hacker die zich ‘Black Virus’ noemde, de beginpagina van de sites had gewijzigd. Zo was er bijvoorbeeld ineens een foto van de smeulende Twin Towers in New York te zien met Arabische en Engelse teksten. Of een oproep tot de bevrijding van Gaza en Palestina. In juni 2017 legde nog een firma om dezelfde reden klacht neer.

Het onderzoek leidde naar Zakaria N. Hij had de internetaccount van de oom van zijn toenmalige vriendin gebruikt om de feiten te plegen. Zij verklaarde dat de beklaagde deel uitmaakte van het hackerscollectief X-sec, dat er een sport van maakte om systemen van bedrijven te hacken.

De beklaagde ontkende eerst te hacken. Hij zei dat hij enkel op de servers van Belgische websites naar fouten zocht. Daarna nam hij contact op met de beheerders om hen daarop te wijzen. De twintiger ontkende ook dat hij deel uitmaakte van een hackerscollectief.

Verder onderzoek toonde aan dat hij wel degelijk ‘Black Virus’ was. Hij behoorde bovendien niet alleen tot X-sec, maar had het hackerscollectief ook opgericht. Volgens de verdediging had Zakaria N. geen kwade bedoelingen: hij hackte voor zijn plezier om te laten zien wat hij allemaal kon.