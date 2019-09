Smakelijk! Burgemeester De Wever vergist zich en smeert katteneten op boterham ADA

05 september 2019

Katteneten in een te chique verpakking kan al eens tot verwarring leiden. Dat is toch wat burgemeester Bart De Wever overkwam. “Als ze katteneten nu ook al zo chique verpakken, dan zal ik toch niet de enige zijn die het per ongeluk op zijn boterham legt?”, schrijft hij op Facebook.

Of het ook lekker was, dat laat de burgemeester niet weten. Smakelijk!