Sluikstorter en 34 foutparkeerders beboet op de Groenenhoek Jan Aelberts

12 juli 2019

12u48 2 Antwerpen Het wijkteam van de Junostraat in Berchem controleerde deze week de omgeving van de parken in hun wijk. 34 foutparkeerders gingen op de bon. Ook een sluikstorter werd gevat.

De controles werden onder meer uitgevoerd in de buurt van het Te Boelaerpark en Boekenbergpark. Er werd gekeken naar parkeeroverlast, sluikstort, maar ook bestuurders die overtredingen maakten, kregen een boete. In totaal werden 34 parkeerovertredingen vastgesteld. Acht bestuurders werden beboet voor rijden met de gsm achter het stuur. Eén persoon werd betrapt op sluikstorten. Eén iemand stond geseind voor een geval van slagen en verwondingen en werd gearresteerd. Een andere bestuurder reed rond tijdens zijn rijverbod en zal worden verhoord. Eén jongere bleek in het bezit van cannabis, zijn drugs werden in beslag genomen.