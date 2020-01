Sluikstort op aanhangwagen na drie maanden eindelijk opgeruimd Jan Aelberts

16 januari 2020

16u09 0 Antwerpen Het sluikstort in de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord is na drie maanden eindelijk opgeruimd. De aanhangwagen vol rommel en afval bleef lang staan omdat niet helemaal duidelijk was wie verantwoordelijk was: de stad of de politie.

Ondertussen heeft de stad de puinhoop opgeruimd na herhaaldelijke klachten van buurtbewoners. Het sluikstort in de Wilgenstraat was hen ondertussen al drie maanden lang een doorn in het oog. Stadstoezicht had er zelf al een sticker op geplakt, maar wie nu echt bevoegd was voor de ruiming, dat bleeft onduidelijk en dus gebeurde er lange tijd niks. Volgens cijfers van de stad wordt nochtans normaal gezien 24 uur na een sluikstortmelding 95 procent van de sluikstorten verwijderd.

Meer over Wilgenstraat

Stadstoezicht

Antwerpen-Noord

milieuvervuiling

milieu