Sloop gestart van bruggen knooppunt Antwerpen-West: kranen knippen zich weg door 2.000 m3 beton Kristof Pieters

13 augustus 2020

22u24 16 Linkeroever/Zwijndrecht Aan de drukke verkeerswisselaar Antwerpen-West zijn donderdagavond de afbraakwerken gestart van twee grote bruggen. De werken kaderen in de aanleg van de Oosterweelverbinding. De sloop is een huzarenstukje dat op amper vier dagen tijd geklaard moet zijn. Er worden acht hydraulische kranen ingezet om zich een weg te knippen door 2.000 m3 beton.



De hele dag waren er al voorbereidingswerken bezig. Zo werd eerst de metalen reling verwijderd en het asfalt afgeschraapt. Als laatste kwam een gespecialiseerde ploeg het asbest weghalen dat in een aantal leidingen was verwerkt. Rond 21.15 uur gaf de aannemer groen licht om te starten met de eigenlijke sloopwerken.

Twee bruggen van 100 meter

Met behulp van 8 hydraulische kranen met armen tot 20 meter lang worden de 2 bruggen over een lengte van 100 meter afgebroken. Vervolgens wordt 2.000 m³ betonpuin van de site verwijderd en wordt het bestaande wegennet aangesloten op de tijdelijke bruggen en wegen. Vooraf is een groot plateau van één meter zand aangebracht. “Dat moet ervoor zorgen dat de vallende brokstukken het wegdek van de E17 niet beschadigen”, zegt werfleider Jaap Geuze. “We slopen ook enkel het deel van de bruggen over de snelweg zelf. Een laatste stuk loopt over de spoorlijn Antwerpen-Gent en wordt pas in september afgebroken.”

Arbeiders werken de klok rond

De betrokken bruggen vormen de verbinding van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel. Het is dan ook één van de belangrijkste knooppunten rond Antwerpen. Om de hinder voor de omgeving te beperken zal de aannemer 4 dagen de klok rond werken in een 3 ploegenstelsel. De sloop wordt live gestreamd via https://www.twitch.tv/lantis_live. Omdat de afbraakwerken gepaard kunnen gaan met geluidshinder, werd vooraf een brief bedeeld in de ruime omgeving. “Daarin zaten oordopjes maar dat was vooral sensibiliserend bedoeld”, zegt woordvoerster AnnikDirkx. “We verwachten niet dat er veel lawaai te horen zal zijn maar we hebben wel een callcenter geopend met de speciale telefoonlijn 03 680 48 00 waar buurtbewoners 24/24 terecht kunnen voor informatie over deze werken. Gelukkig hebben we tot nog toe maar een handvol meldingen gekregen en dat waren vooral algemene vragen.”

Hinder op E17

Momenteel beschikt het verkeer tussen de Kennedytunnel en de E17 slechts over 2x2 versmalde rijstroken. Er wordt voorzien in lokale omleidingen, maar het verkeer over (middel)lange afstand wordt aangeraden om de omgeving te vermijden en een alternatieve route te volgen. Vrijdag liepen de wachttijden op tot twee uur. Aanstaande zondag zijn de afbraakwerken klaar. Vanaf 16 uur zal het verkeer opnieuw tussen de E17 en E34 kunnen rijden maar dan over tijdelijke bruggen. Op donderdag 20 augustus volgt een tweede verkeersomzetting en voeg je rechts uit als je vanuit de E17 naar de E34 wil rijden.