Slongs, Warre en Jonas Geirnaert roepen samen met 100 bekende collega’s op om PVDA te stemmen philippe truyts

21 mei 2019

07u24 40 Antwerpen Slongs, Stef Kamil Carlens en Warre Borgmans: dat zijn drie van een meer dan 100-koppige lijst muzikanten, acteurs, schrijvers en theatermakers die oproepen om zondag voor PVDA te stemmen. Ze willen kopstuk Peter Mertens aan een zetel in het federaal parlement helpen.

Zetelt er straks voor het eerst sinds de jaren ‘80 opnieuw een Vlaamse communist in de Kamer? Antwerps lijsttrekker en partijvoorzitter Peter Mertens is ervan overtuigd dat het hem deze keer wel zal lukken. “Normaal moet het lukken. Ik heb een heel goed gevoel bij deze campagne. Vlaanderen snakt naar links”, zo zei Mertens vandaag in het VTM-ochtendnieuws.

PVDA bleef in 2014 een halve procent onder de kiesdrempel. Een ontgoocheling voor de marxistische partij en haar voorzitter Peter Mertens die in deze stembusgang mogelijk wordt doorgespoeld. Hij krijgt de steun van 100 bekende koppen uit de sociaal-culturele sector. “PVDA is een alternatief voor de profeten van de angst en het asocialisme”, zo schrijven ze in hun stemoproep. “De typische PVDA-mix van naarstig studiewerk en onvermoeibaar activisme is uniek in politiek België. Daar heb je ook een groeiende groep basismilitanten voor nodig en gekozenen die het nieuwe perspectief dag na dag uitdragen en verdedigen in een taal die de werkende klasse aanspreekt.”

Naast Slongs, Carlens en Borgmans vinden we nog bekende namen als tv-maker Jonas Geirnaert, stand-upcomedian Nigel Williams en acteurs Johan Heldenbergh, Liliane Dorekens en Ben Rottiers bij de ondertekenaars. Rottiers (Pol De Tremmerie in FC de Kampioenen) stond in oktober nog op de PVDA-lijst voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd niet verkozen.