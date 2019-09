Exclusief voor abonnees Slongs schrijft boek over leven en helden na depressie: “Die Jezus was echt een straffe gast” Jan Aelberts

26 september 2019

08u42 8 Antwerpen Een tweede plaat en het boek ‘Lacht nor mij’ over haar leven, haar helden, heroes en sheroes. Charissa Parassiadis (41) - alias Slongs - is dit jaar herrezen, naar het goede voorbeeld van ons aller Jezeke, één van die helden in haar boek. “Ik heb thuis een beeld van hem staan, zo’n meter hoog. Een straffe gast.” Dat een straffe vrouw het gezegd heeft.

Oók het vernoemen waard: Madonna, Nelson Mandela, Bob Marley en haar Bonneke. In willekeurige volgorde. We spreken af bij Dansing Chocola, tijdens de laatste stuiptrekking van de zomer, in Sint-Andries, de wijk waar Charissa opgroeide en nog altijd woont. Tomboy Slongs is getransformeerd, het tikken van hoge hakken kondigt haar komst aan, de baggy pants zijn een stuk minder baggy. Honderd procent vrouw. Gerookt wordt er nog, maar meer dan tabak passeert de filter niet.

“In 2016 ben ik gecrasht. Dat jaar was zwaar, met The Voice Kids, Liefde voor Muziek, het succes van ‘Lacht nor mij’ en andere hits. Het vonnis: een depressie. Al had ik het niet door totdat iemand dat woord uitsprak.”

Je schrijft een jaar lang geen nieuwe songs. Dat moet dicht bij de hel liggen voor iemand die leeft van en voor muziek.

“Zeker. Het was een burn-out, een woord waar iedereen luchtig over doet totdat ze er zelf middenin zitten. Omdat je ook niks op papier of uit je strot krijgt zak je nog dieper weg. ‘Wat voor loser ben ik?’, vroeg ik me af. Maar samen met een therapeut ben ik eruit geklommen. Nu vind ik het vooral een interessante periode. Je leert veel meer over jezelf als je met je bakkes tegen de muur loopt, tijdens die donkere nachten van de ziel. En ik heb véél over mezelf geleerd.”

