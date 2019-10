Triple Living Gesponsorde inhoud Slimme investeertrend: designhotel Eilandje biedt kamers te koop aan Advertorial van Triple Living

21 oktober 2019

Een bijzondere vorm van investeren in vastgoed is het hotelvastgoed. Het concept om in een of meerdere hotelkamers te investeren, kwam een aantal jaren geleden overgewaaid uit Amerika en is nu ook in België een vaste waarde geworden in de waaier aan investeringsmogelijkheden. In Antwerpen biedt designhotel Eilandje hotelvastgoed te koop aan per kamer. Hoe interessant is investeren in een hotelkamer?

Antwerpen is een echte trekpleister voor toeristen. De sinjorenstad verwelkomde het voorbije jaar maar liefst 4,6 miljoen verblijfstoeristen - dat zijn er twintig procent meer dan in 2017 - en ook het aantal dagtoeristen blijft stijgen. De historische binnenstad maar ook nieuwe, hippe buurten zoals het Eilandje floreren en daar plukt de hotelsector de vruchten van. “Toch is het hotelaanbod aan het Eilandje zeer beperkt”, vertelt Kristof Schellekens

van projectontwikkelaar Triple Living. “Van de in totaal 96 hotels in de Antwerpse binnenstad zijn er slechts vijf in de buurt van het Eilandje. Op die hotelschaarste bieden wij een antwoord met ons nieuwste project: hotel Eilandje. Een designhotel op een toplocatie waar je als particulier in kan investeren.”

Fiscaal interessant

Hoe interessant is een investering in een hotelkamer? “Het grootste voordeel is dat u met een relatief bescheiden bedrag aantrekkelijke huuropbrengsten kan genereren.

Voor een hotelkamer betaalt u immers minder dan voor bijvoorbeeld een woning”, vertelt Kristof. “Daarenboven is hotelvastgoed ook fiscaal interessanter: u betaalt geen onroerende voorheffing en trekt de btw volledig terug.” Maar wat zijn de addertjes onder het gras? “Veel hangt af van de exploitant van het hotel. Hoe beter die zijn werk doet, hoe meer jouw investering zal opbrengen. Daarom is het erg belangrijk om in zee te gaan met een solide partner-exploitant. Heeft de hoteluitbater een bewezen en succesvolle ervaring in het hotelwezen achter de rug? Zoiets ga je best op voorhand na. Bij het Antwerpse hotel Eilandje zit je op dat vlak goed: de exploitant is beursgenoteerd en maakt deel uit van een groot hotelconcern, een wereldwijde speler.”

Bezettingsgraad

“Daarnaast is het ook een goed idee om je kamer in volle eigendom aan te kopen, zodat u verzekerd bent van vaste en geïndexeerde huuropbrengsten, ook wanneer de kamer leegstaat”, vertelt Kristof. “Bij het hotel Eilandje ben je verzekerd van je huuropbrengsten: je krijgt vaste én jaarlijks geïndexeerde bedragen, die minstens voor 25 jaar worden uitbetaald, ongeacht de bezettingsgraad van de kamers die je aangekocht hebt. Bovendien verwerven investeerders zowel de hotelkamers als het bijhorende deel van de grond in volle eigendom.”

Interesse?

Heb je interesse in de aankoop van hotelvastgoed of wil je graag meer informatie over investeren in designhotel Eilandje? Dan kan je terecht op de website www.beleginhotel.be. Je kan ook contact opnemen via 03/336.00.00.

