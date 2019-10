Slimme fietslichtjes brengen Antwerps fietsgedrag in kaart AMK

31 oktober 2019

15u32 0 Antwerpen Slimme fietslichtjes hebben gedurende tien weken data verzameld over het gedrag van 400 fietsers die frequent door Antwerpen rijden. De Noord-Ierse start-up See.Sense leidde het onderzoek in samenwerking met de stad Antwerpen, het project maakt deel uit van het Europese project SynchroniCity.

See.Sense deelde slimme fietslichtjes uit aan 400 fietsers die frequent door Antwerpen rijden in functie van woon-werkverkeer. Deze slimme lichtjes hebben gedurende tien weken data verzameld over bewegingspatronen, snelheid, kwaliteit van de weg, uitwijkingen en hevig remmen.

De slimme lichtjes hebben alle afgelegde routes in kaart gebracht. Opmerkelijk is dat in Antwerpen door bijna elke straat in de binnenstad werd gefietst. Het volledige Antwerpse wegennet wordt dus intensief door fietsers gebruikt. Bij de andere steden die in het SynchroniCity-project betrokken zijn, beweegt het fietsverkeer zich vooral over hoofdassen.

De stad heeft ook een beter inzicht gekregen in de snelheid van fietsers. In de binnenstad wordt overal trager gefietst dan buiten de stad. De Scheldekaaien en Park Spoor Noord vormen hier een uitzondering met gemiddelde snelheden van 15 tot 25 kilometer per uur. De resultaten van het onderzoek zijn raadpleegbaar op de website van See.Sense.