Slimme armband moet coronabesmettingen in Antwerpse haven voorkomen

BJS

17 april 2020

10u44 5 Antwerpen Samen met technologiebedrijf Rombit gaat de Antwerpse haven een digitale armband gebruiken om coronabesmettingen op de werkvloer te voorkomen. Het toestel waakt onder andere over ‘social distancing’, door werknemers een waarschuwingssignaal te sturen wanneer ze te dicht bij elkaar staan.

Nieuw zijn ‘wearables’ op industriële sites niet. Zo lanceerde het Antwerpse IT-bedrijf Rombit onlangs nog de ‘Romware’-armband die arbeiders waarschuwt voor gevaar. De veiligheidsarmband, die sinds vorig jaar in de Antwerpse haven wordt getest, heeft sensoren die beweging en versnelling meten. Het toestel trilt en licht op als een arbeider te dicht in de buurt van een voertuig (uitgerust met een zender) zoals een heftruck komt. De armband stuurt ook een noodsignaal uit als een arbeider bijvoorbeeld is gevallen of bedwelmd is geraakt door gas.

Het apparaat stelt bedrijven, tot slot, in staat om de toegang tot hun sites te controleren en hun voertuigenpark monitoren: iemand kan bijvoorbeeld pas een heftruck starten als hij of zij de juiste opleidingen heeft gevolgd.

‘Social distancing’

De coronacrisis inspireerde Rombit om de toepassingen van zijn veiligheidsarmband uit te breiden om werkgevers te helpen de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te leven. Zo zet de armband in op ‘social distancing.’ Komen werknemers te dicht bij elkaar, dan krijgen ze een waarschuwingssignaal. Er wordt gewaakt over privacy: het toestel stuurt op geen enkel ogenblik locatie- of andere gevoelige data door van de werknemer.

Daarnaast slaat het toestel contactinformatie op. Is iemand besmet, dan kan een preventieadviseur of gemachtigd vertrouwenspersoon nagaan met welke collega’s hij of zij in contact geweest is, om meer besmettingen te voorkomen.

Internationale interesse

De Antwerpse haven gaat de aangepaste armbanden nu als eerste in gebruik nemen. Volgens Rombit zijn de toestellen vanaf mei in beperkte oplage beschikbaar. Volgens John Baekelmans, CEO van Rombit, is er ook grote internationale interesse voor het product. “We doen er daarom alles aan om de armband zo snel mogelijk in een grote oplage op de markt te kunnen brengen, zodat we kunnen bijdragen aan een veilige doorstart voor de economie.”

“Innovatie en digitale transformatie zijn cruciaal in tijden van crisis”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Het is van essentieel belang dat de haven blijft draaien en dat onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken. Daarom zien we veel waarde in deze oplossing en zal binnenkort een team van operationele medewerkers met de armband aan de slag gaan.”

Koffiedik kijken

Hoe hard het coronavirus de Antwerpse haven, waar circa 60.000 werknemers aan de slag zijn, economisch zal treffen, is momenteel nog koffiedik kijken. Vorige week kwam de haven met de eerstekwartaalcijfers van 2020. Die waren relatief gunstig: de totale goederenoverslag steeg met 4 procent. Vooral de toenemende groei van de containeroverslag compenseerde de daling van andere goederenstromen.

Volgens de haven zal de impact van de crisis in het tweede kwartaal wél zichtbaar worden. Dit door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen.