Sleepboot zwaait bijzonder schooljaar uit met metershoge waterstralen ADA

30 juni 2020

12u09 0 Antwerpen Geen traditionele proclamaties door het coronavirus en dus organiseerde de stad een groot uitzwaaimoment. Om 11 uur dinsdagmiddag weerklonk in de stad applaus en lawaai om dit bijzondere schooljaar vaarwel te zeggen. Op de Schelde deed een sleepboot dat op geheel eigen wijze.

Om klokslag 11 uur werd in Antwerpen afscheid genomen van het schooljaar. Dat werd gedaan met een oorverdovend lawaai. De stad Antwerpen had een oproep gelanceerd om massaal geluid te doen weerklinken. Dat geluid nam vele vormen aan: applaus, extra lang gerinkel van de schoolbellen en ook de politie en brandweer deden mee.

Een sleepboot van Port of Antwerp nam op gepaste wijze afscheid van het bijzondere schooljaar. Hij toeterde en spoot Scheldewater metershoog de lucht in.

Daarnaast lanceert de stad ook een TikTok-move, waaraan jongeren maar ook volwassenen zo veel mogelijk kunnen meedoen. Hun filmpjes kunnen ze dan delen via de hashtag #TofVerlof. De video zal te zien zijn op de Facebook- en Instagrampagina van Jong in Antwerpen en Kind in Antwerpen. De meest opmerkelijke inzendingen worden opgenomen in een compilatie en op 30 juni gedeeld via enkele stadskanalen.



