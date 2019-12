Slechtziende man (67) sukkelt het water in aan Napoleonkaai: “In levensgevaar afgevoerd” Jan Aelberts Greet Wouters

16u04 3 Antwerpen Een 67-jarige Antwerpenaar is zaterdagnacht in kritieke toestand uit het water gehaald aan de Napoleonkaai. Hij zou slechtziend zijn en sukkelde wellicht daarom in de dokken.

Om 0.20 uur rukten brandweer en politie uit naar de dokken aan de Napoleonkaai op het Antwerpse eilandje. Daar konden de hulpdiensten maar net voorkomen dat een 67-jarige man verdronk. Een paar minuten eerder sukkelde hij het water in, naar alle waarschijnlijkheid omdat hij slechtziend is. “Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het Stuivenbergziekenhuis”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Sven Lommaert. Over de huidige toestand van de man is niks bekend.

Het is niet de eerste keer dat iemand aan de dokken op het eilandje het water in sukkelt. Heel wat mensen lieten er al het leven. Ook voor de nog altijd vermiste Max Meijer wordt gevreesd dat hij in die buurt in het water terecht kwam na een avondje stappen.