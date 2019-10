Slechts werkstraf voor verhuizer die voetganger doodt met vallende zetel Patrick Lefelon

31 oktober 2019

17u36 14 Antwerpen Een maatschappelijk werker krijgt 200 uur werkstraf omdat hij bij een verhuizing een tweezitszetel uit het raam liet vallen. De zetel viel bovenop de 69-jarige Mustafa Belhadj, die net onder het raam voorbijwandelde. Hij overleed vijf dagen later. Zijn familie is teleurgesteld dat de dader er zo makkelijk vanaf komt.

Sociaal werker Samuel D. (36) was op 16 april 2018 nog maar naar het appartement aan de Kersbeekstraat in Antwerpen-Noord afgezakt. De bewoonster Beate B. was verschillende keren aangemaand om haar appartement te ontruimen. Zij hield zich nooit aan de afspraak. Die ochtend zou Samuel D., die voor het Antwerpse Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) werkt, Bate B. helpen bij de verhuizing. Mevrouw Beate was nergens te bespeuren.

Samuel D. begon dan zelf maar met het demonteren van de meubels. Een tweezitsbank was te groot om langs de trap naar beneden te brengen. De man plaatste de bank in het open raam van de eerste verdieping en wilde die naar beneden laten zakken. Plots verloor hij echter zijn greep op de zetel.

Net op dat moment wandelde Mustapha Belhadj de hoek van de Kersbeekstraat om en liep onder het raam door. De gepensioneerde man ging brood voor het ontbijt halen. De zetel viel boven op hem. De gevolgen waren verschrikkelijk. Mustapha liep een nekbreuk op met complicaties naar het ruggemerg en het centrale zenuwstelsel. Hij overleed vijf dagen later in het ziekenhuis.

Het Antwerpse parket vervolgde maatschappelijk werker Samuel D. voor “onopzettelijke doding wegens gebrek aan voorzorg.” De man werd dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De werkstraf is met uitstel. De straf komt niet op zijn strafblad te staan.

De weduwe van Mustapha Belhadj en haar kinderen krijgen wel de gevraagde schadevergoeding uitgekeerd. Een verzekeringsmaatschappij moet die vergoeding uitkeren omdat Samuel D. op dat moment aan het werk was voor CAW.

“Voor gezin zorgen”

De familie van Mustapha Belhadj vindt de uitspraak moeilijk te aanvaarden. Dochter Ouarda: “Het gevoel hebben dat het leven van je vader niet meer waard is dan 200u werkstraf is onbeschrijfelijk. Een aantal jongeren steken een middelvinger op naar de politie en ze krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf die op hun strafblad komt.”

De rechter houdt in zijn bestraffing rekening met het feit dat Samuel D. een gezin te onderhouden heeft. Hij werkt nog altijd voor CAW.

Dochter Ouarda: “Draai de situatie eens om. Mocht mijn vader de zetel uit het raam hebben laten vallen en het leven van een ‘blanke’ man op die manier hebben beëindigd? Zou de rechter dan ook zo mild zijn geweest? Zou hij rekening hebben gehouden met het feit dat mijn vader een gezin te onderhouden had? Ik betwijfel het."

De familie krijgt een forse schadevergoeding maar dat kan het verlies van vader Mustapha nooit goed maken.

Dochter Ouarda: “Ik moest net in die periode bevallen. Mijn vader had zo uitgekeken naar de geboorte van zijn kleinkind. Mijn vader is begraven op de dag dat mijn kindje geboren werd. Elke verjaardag van mijn kindje zal mij ook herinneren aan de dood van mijn vader. Dat blijft een levenslang litteken voor mij. Ik hoop dat niemand ooit op zo'n manier zijn vader moet verliezen."