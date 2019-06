Slechts twee lichtgewonden bij zwaar ongeval aan oprit E19 Sander Bral

04 juni 2019

Op het kruispunt van de Generaal Lemanstraat met de Desguinlei vond zondagnamiddag een aanrijding plaats tussen twee personenwagens. Een wagen die vanuit de Generaal Lemanstraat richting de oprit van de E19 reed, werd geraakt door een voertuig dat op de Desguinlei reed richting Hoboken. Door de impact werd het voertuig op de Generaal Lemanstraat weggeslingerd en ging het meerdere keren overkop. Het voertuig was zwaar beschadigd, maar de 47-jarige bestuurster was slechts lichtgewond. Haar passagier (49) had geen verzorging nodig. Ook het aanrijdende voertuig was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De veertigjarige bestuurder liep lichte verwondingen op. Zijn zevenjarig zoontje dat naast hem zat, hoefde geen verzorging. Vermoedelijk reed één van de twee partijen door het rood, maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie.