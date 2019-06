Slechts één verdachte voor aanslagen rond Park Spoor Noord opgesloten in cel Patrick Lefelon

20 juni 2019

19u41 0 Antwerpen Na de zeven arrestaties van woensdag in het kader van het onderzoek naar brandstichtingen aan auto’s op 6 maart, is slechts één van de zes meerderjarige mannen door de onderzoeksrechter aangehouden. Het gaat om een 23-jarige. De andere vijf zijn vrijgelaten zonder voorwaarden en ook de minderjarige die was opgepakt mocht na verhoor beschikken.

De arrestaties vonden plaats na huiszoekingen in de Antwerpse districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne en draaiden rond brandstichtingen aan auto’s in de Biekorfstraat en de Rupelstraat in Antwerpen-Noord en in de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken. Het parket bevestigde na afloop dat het uitgaat van een verband met het drugsmilieu, waar nog tientallen andere recente gewelddadige incidenten aan worden gelinkt.

De advocaten van de vrijgelaten verdachten waren ontstemd over het optreden van de politie. Advocaat Steff Stevens: “Mijn cliënt werd gearresteerd omdat hij bij één van de autobranden snel ter plaatse was en aan de eigenaar vroeg of het haar auto was. De man had een goede uitleg waarom hij toen opdook. Hij is dan ook vrijgelaten zonder voorwaarden. Maar wie gaat nu de schade aan zijn woning betalen? Het arrestatieteam heeft met overdreven geweld de voordeur ingebeukt en ook in huis nog wat schade aangericht."