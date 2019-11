Slagerij Van Dun sluit na 43 jaar de deuren: “We gaan onze vaste klanten enorm missen” Annelin Marien

30 november 2019

16u32 0 Antwerpen “Het einde van een tijdperk”, zo beschrijven de dochters van slager Fons Verbaenen (63) het. En dat is het ook wel: Slagerij Van Dun is al sinds 1976 te vinden in de Nationalestraat 101, na 43 jaar gaat beenhouwer Fons op pensioen. Dochters Selena (32) en Charita (30) overwogen nog om de zaak over te nemen, maar gaan nu toch hun eigen weg, en daarmee was Slagerij Van Dun vandaag voor de allerlaatste dag geopend.

Het laatste vlees ligt in de toog, en voor de laatste keer trokken Selena, Charita en Fons hun schort van Slagerij Van Dun aan. Fons Verbaenen begon zelf als jobstudent bij de slagerij in 1976, en nam de zaak een jaar later over. “Na 43 jaar is het voor mij goed geweest, ik ga eindelijk genieten van mijn pensioen en wat meer tijd met mijn vrouw spenderen", vertelt slager Fons. “De laatste dag verloopt goed: er is nog veel besteld, dus de toog zal vanavond wel leeg zijn. Natuurlijk is afscheid nemen altijd moeilijk, er zijn zelfs klanten die vandaag huilend buiten gaan omdat hun vaste slager op pensioen gaat. Maar ik kan niet blijven werken: elke dag om half 6 aanwezig zijn en tot 19 uur werken, je moet het niet onderschatten. Ik ga vanavond rustig naar huis, iets eten met mijn vrouw en op tijd slapen.”

Centrum van Antwerpen

Dochters Charita en Selena, die vier jaar geleden Fons’ zakenpartner uitkochten zodat Slagerij Van Dun een echte familiezaak werd, overwogen nog om de slagerij over te nemen. “Maar daarvoor moesten we te veel investeren, en we voelen dat we in het centrum van Antwerpen niet meer genoeg omzet kunnen draaien om die investeringen te kunnen dekken. De lage-emissiezone, de knik op de Leien die maar blijft duren, minder parkeerplaatsen, de heraanleg van de Nationalestraat,... Dat houdt de klanten weg uit het centrum.” Fons beaamt dat: “Vroeger stonden ze tot buiten aan te schuiven op een zaterdag, dat is veranderd. Ik snap helemaal waarom mijn dochters de zaak niet overnemen, want ik ben niet zeker of een slagerij in het centrum van Antwerpen nog toekomst heeft. En dan ben ik gerust, want anders zouden ze me waarschijnlijk nog te vaak bellen om te komen helpen!” (lacht)

De dochters maken dus een carrièreswitch, al blijven ze in dezelfde branche: Selena begint bij een kwaliteitsslager in Edegem en Charita wordt slager in Colruyt. “We hebben hier van ons 16 jaar gewerkt, dus afscheid nemen van de slagerij is dubbel”, zegt Selena. “Langs de ene kant ben ik benieuwd naar wat de toekomst zal brengen, maar ik deed dit wel enorm graag, en ik ga de vaste klanten ook zeker missen.” De laatste klanten werden vandaag nog bedankt met een hapje en een drankje, maar zullen nu op zoek moeten naar een nieuwe slager.