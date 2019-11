Exclusief voor abonnees Slachtoffers seksueel geweld getuigen: “Na de verkrachtingen dacht ik altijd: het is je eigen schuld” Jan Aelberts

06 november 2019

04u50 0 Antwerpen Maxine Willemsen (19) werd twee keer het slachtoffer van seksueel geweld. Ritchie Vermeire (44) werd van zijn 11 jaar tot zijn 15 jaar misbruikt. Allebei zullen ze samen met andere slachtoffers op 16 november getuigen op een event rond seksueel misbruik van het Antwerpse ‘PUNT. vzw’. Ritchie: “De intieme delen van mijn eigen zoontjes wassen, dat kan ik nog altijd niet.” Maxine: “Ik wilde het echt niet, en toch gebeurde het.”

Ritchie is amper 11 jaar oud als hij voor het eerst misbruikt wordt. Zijn ouders zijn dan net gescheiden en omdat zijn moeder verpleegster is en vaak ‘s nachts werkt, brengt hij veel tijd door bij één van haar vriendinnen. En die haar vriend, ‘Louis’. Het is hij die Ritchie bijna vijf jaar lang zal misbruiken en verkrachten.

Ritchie, had je, als kind van 11 jaar, meteen door wàt er aan de hand was?

Ritchie: “Als kind van een jaar of zes ben ik tijdens het spelen met mijn papa gevallen. Ik stootte mijn hoofd en was even klinisch dood. Door die klap liep ik een achterstand op. Die heb ik ondertussen al lang ingehaald, maar in 1986, het begin van het jarenlange misbruik, had ik een mentale leeftijd van pakweg 9 jaar. Ik had geen idee dat wat Louis deed verkeerd was, dat dat niet mocht. Hij speelde met mijn lid en ik moest hem aftrekken. Hij wilde me ook anaal verkrachten. Het deed ontzettend veel pijn. Dat beeld, zoals ik daar lig, als kind, komt nog geregeld terug.”

“Louis misbruikte ook de zoon van zijn vriendin. Het is hij uiteindelijk geweest die verteld heeft wat er aan de hand was. Toen mijn moeder me vroeg of ik ook misbruikt was, zei ik in eerste instantie ‘nee’.”

Waarom durfde je je moeder niet vertellen wat Louis met jou deed?

Ritchie: “Ik schaamde me, maar was vooral ontzettend bang voor Louis. Hij had me meer dan één keer bij de keel gegrepen en gezegd dat hij me zou vermoorden als ik hem verlinkte. Eén keer zat ik zo diep dat ik van het flatgebouw in Blankenberge wilde springen. Terwijl ik daar stond, in de raamopening, haalde mijn stiefvader me weg. Achteraf kreeg ik enkel een pak slaag.”

“Uiteindelijk heb ik het mijn moeder toch verteld. Een uurtje later al. Van mijn kamer kwam ik naar beneden. De datum weet ik nog exact: 1 juni 1990. Ik had die dag net het plaatje ‘Nothing Compares 2 U’ van Sinead O’Connor gekocht en daar schreef ik de datum op.”

