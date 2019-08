Slachtoffer van tienerpooier verdwijnt net voor ze 18 wordt: familie vraagt hulp om haar te vinden Patrick Lefelon

27 augustus 2019

11u37 982 Antwerpen Zes dagen al kamt de Antwerpse familie D’Hooghe de stad uit op zoek naar de vermiste Amber. De rebelse tiener verdween vorige donderdag toen zij een dagje vrij kreeg uit de gesloten instelling van Beernem. Ze werd geplaatst omdat zij slachtoffer werd van een tienerpooier.

Amber kwam vorige donderdag bij haar papa in Deurne langs. Ze had wat administratieve zaken te regelen, zoals langsgaan bij de VDAB voor sollicitaties. Over drie weken wordt de jongedame 18 jaar en dan moet ze op haar eigen benen kunnen staan. De opvoeders in de gesloten instelling van Beernem hielpen haar bij die eerste stappen naar zelfstandigheid.

Tante Rebecca: “Donderdag is Amber ook bij mij binnengesprongen. Ik ben haar meter en werd aangesteld als voogd. Amber dacht aan ‘weglopen’. Ik vond dat een dom idee, zo kort voor haar 18de verjaardag. Niets wees erop dat zij dat ook effectief zou doen. In de late namiddag is zij dan vertrokken richting Centraal Station. Zij is onderweg opgepikt door haar vriendje. En dat maakt ons ongerust. Net dat vriendje wordt ervan verdacht dat hij Amber in het verleden uitbuitte als tienerprostituee. Ze heeft zelf toegegeven dat zij in de prostitutie werkte maar bleef haar vriendje beschermen. De politie en het gerecht zijn net voor de zomervakantie tussenbeide gekomen. Amber is toen door de jeugdrechter in de instelling van Beernem geplaatst.”

Shisha-bars

De familie D’Hooghe is zelf een affichecampagne gestart. Zowel in het stadscentrum als in Antwerpen-Noord en Deurne hangen sympathisanten A4-opsporingsberichten uit. Op sociale media wordt de oproep om mee uit te kijken naar Amber druk gedeeld.

Tante Rebecca vraagt om vooral ‘s avonds mee uit te kijken. Haar man gaat elke avond op ronde langs de shisha-bars in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Rebecca: “Al twee keer hebben kennissen ons via sociale media laten weten dat zij Amber hadden gezien. De politie trekt die informatie wel na, maar komt meestal te laat. Daarom roepen wij iedereen op om niet naar de familie, maar direct naar de politie te bellen als zij denken Amber gezien te hebben. Ook Amber vragen wij om alsjeblief iets van zich te laten horen. Mijn deur blijft op een kier staan. Als zij hulp nodig heeft, kan zij hier terecht.”

Amber is 1m70 à 1m75 groot en heeft groene ogen. Haar haar is van nature bruin, maar ze draagt geregeld blonde of zwarte pruiken om haar uiterlijk te veranderen.