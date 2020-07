Slachtoffer Statiekwartier begraven in Algerije Patrick Lefelon

30 juli 2020

18u08 1 Antwerpen Abderrahman ‘Akram’ Kadri, die tien dagen geleden omkwam na een politietussenkomst in het Statiekwartier, is in zijn thuisland Algerije begraven. De oorzaak van het overlijden blijft voorlopig geheim. De onderzoeksrechter wil geen resultaten over de lijkschouwing vrijgeven.

Het stoffelijke overschot van Abderrahman Kadri is overgebracht naar zijn thuisland Algerije en daar begraven. Zijn famillie deelde beelden van de begrafenis op sociale media.

De 29-jarige jongeman kwam om het leven nadat hij op zondag 19 juli door de politie was overmeesterd in het Statiekwartier. Hij zorgde voor overlast aan de cafés. ‘Akram’ Kadri werd in de boeien geslagen terwijl hij op de grond lag. Hij was onder invloed van amfetamines. De man werd onwel en overleed later in het ziekenhuis. Volgens zijn familie was Akram al dood toen de ziekenwagen aankwam. Hij zou het slachtoffer zijn geworden van racistisch politiegeweld.

Raadsel

Het Antwerpse parket liet vorige week al weten dat Akram onder invloed was van amfetamines. Dat was een eerste voorlopig resultaat uit de ljikschouwing. De exacte doodsoorzaak blijft een raadsel. De lijkschouwing is wel achter de rug maar de onderzoeksrechter wenst geen verdere details vrij te geven.

Akram Kadri was geen doetje. Vrienden vertelden dat hij al dagenlang op de dool was in het Antwerpse Statiekwartier. Hij snoof cocaïne en nam ook alle andere soorten drugs.

De jongeman was midden juni nog veroordeeld tot 15 maanden effectieve celstraf voor de diefstal met geweld van een portefeuille, een diefstal van kappersmateriaal en het gebruik van een gestolen paspoort. Die 15 maanden waren effectief omdat Akram Kadri eerder al was veroordeeld voor drugsfeiten.