Slachtoffer kan dief zelf vatten Sander Bral

10 oktober 2019

12u04 0

Toen een vrouw in de Handelstraat in Antwerpen-Noord wat spullen uit haar wagen wilde uitladen, betrapte haar vriend een man die van de gelegenheid gebruikt maakte om enkele dingen uit het voertuig te stelen. De 38-jarige verdachte zette het op een lopen, maar de vriend zette de achtervolging in terwijl de politie werd verwittigd. De verdachte werd staande gehouden ter hoogte van de Herderstraat door het slachtoffer. Een interventiepatrouille kon de verdachte ter plaatse arresteren. De man bleek gekend bij de politie als veelpleger. Hij was in het bezit van twee messen, een gestolen telefoon en enkele identiteitsdocumenten die niet van hem waren. Omdat de man ook nog geseind stond, wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter.