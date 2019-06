Slachtoffer fietsdiefstal zet achtervolging in: dief spreekt zelf politie aan Sander Bral

04 juni 2019

Een man merkte maandagavond dat zijn fiets verdwenen was aan de Jan De Voslei op het Kiel. Toen hij in de buurt ging rondkijken, merkte hij twee verdachte mannen die aan een fiets aan het prutsen waren. Eén van hen had ook de gezochte fiets aan de hand. Het slachtoffer verwittigde de politie en probeerde de mannen te confronteren met hun diefstal. Hij kon één van de twee staande houden in afwachting van de politie. De tweede sprak zelf een aanrijdende politieploeg aan en beweerde dat hij achtervolgd werd. De twee verdachten werden gearresteerd. Eén van de twee stond nog geseind voor de afname van DNA. Hij schond ook zijn probatievoorwaarden door zich bezig te houden met diefstal. De eigenaar kreeg zijn fiets terug.