Sjoemeladvocaat vrijgelaten na acht maanden gevangenis Patrick Lefelon

09 september 2019

19u20 0 Antwerpen Gewezen advocaat Marc G. uit Merksem is vanmiddag door de Kamer van Inbeschuldigingstelling in voorlopige vrijheid gesteld. De man belandde kort na nieuwjaar in de gevangenis toen verschillende klanten hem aanklaagden voor oplichting. In totaal zou hij zijn klanten voor 10 miljoen euro hebben afgetroggeld.

Marc G. kwam maandagmiddag in een aftandse Toyota Corolla aangereden aan het Antwerpse hof van beroep. Wat een contrast met zijn Maserati Gran Turismo of zijn Mercedes 500AMG waarin hij in betere tijden rondreed. Advocaat G. had een levensstijl met een villa en een jacht in Mallorca, waarover zijn confraters zich al langer vragen stelden.

Marc G. had aan de raadkamer gevraagd om hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen. De man was eerder vrijgelaten uit de gevangenis maar moest thuiszitten in Kapellen met een elektronische enkelband. De raadkamer kende de voorwaardelijke vrijlating toe, maar het parket tekende beroep aan.

Maandagmiddag hakte de Kamer voor Inbeschuldigingstelling dan de knoop door. Marc G. mag vrijgelaten worden onder voorwaarden. Hij mag zijn enkelband dus inleveren. Het gerechtelijke onderzoek loopt wel verder.

Erfenissen afgesnoept

De bom barstte eind vorig jaar toen een Nederlandse zakenman hem aankloeg voor een oplichting van 3,5 miljoen euro. Die klacht bracht een waterval aan andere klachten teweeg. Tientallen klanten getuigden hoe zij, vooral bij erfeniskwesties, door Marc G. om de tuin werden geleid. Hij zette familieleden tegen elkaar op, deed dubieuze tussenkomst bij de verkoop van eigendommen en ‘vergat’ grote bedragen door te storten naar zijn klanten.

De Orde van Advocaten had in het verleden klachten gekregen van gedupeerde klanten van Marc G. maar de Orde vond een grondig onderzoek niet nodig. Zo kon Marc G. jarenlang zijn sjoemelpraktijken blijven toepassen.

Meester Joris Vercraeye zamelde de meeste klachten van klanten in. Hij schat de totale fraude op 10 miljoen euro. De klanten zijn er waarschijnlijk aan voor de moeite, want de banken hebben Marc G. leningen onder hypotheek verleend. Zij mogen dus eerst langs de kassa passeren als de eigendommen van Marc G. worden verkocht.