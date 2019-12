Sinterklaas vult ook schoentje van stadspersoneel: meer koopkracht en werkzekerheid tot 2025 Philippe Truyts

06 december 2019

13u08 1 Antwerpen De zevenduizend medewerkers van de stad krijgen van de Sint heel wat lekkers toegestopt. Het stadsbestuur heeft een sociaal akkoord bereikt met de vakbonden. Dat levert het stadspersoneel de komende zes jaar onder meer 220 euro netto extra aan maaltijdcheques, een hogere fietsvergoeding en een uitgebreidere hospitalisatieverzekering op. Er vallen géén naakte ontslagen.

De vakbonden glunderden bij de presentatie van het Antwerps akkoord. “Deze stad biedt zonder twijfel de beste arbeidsvoorwaarden van Vlaanderen”, stelt Skender Baleci, secretaris bij het ACV. “Zo zijn we ook blij met het opnemen van de tandzorg in de hospitalisatieverzekering. Die zorg is een belangrijke uitgave in een gezin. Mensen die het niet breed hebben, stellen dat al eens sneller uit.”

Budgettair moeilijk

Hogere lonen zitten er voor alle duidelijkheid niet in. “We leven in budgettair moeilijke tijden”, zegt Bart De Wever (N-VA). De fors stijgende pensioenlast blijft een harde realiteit. “Maar respect en waardering voor ons personeel moeten voorop staan. We vragen van hen flexibiliteit en meer verantwoordelijkheden door de digitalisering. Daar mag iets tegenover staan.”

De burgemeester bedankte ACOD en ACV uitdrukkelijk voor hun constructieve samenwerking. “Sociale vrede is in het belang van alle Antwerpenaren.”

Geen ontslagen

Het stadspersoneel slankte in de vorige legislatuur gevoelig af. Omgerekend naar voltijdse equivalenten schrapte het bestuur 1.400 jobs. Schepen van Personeel Nabilla Ait Daoud (N-VA) gaat uit van een minder zware oefening in de komende zes jaar. “Naakte ontslagen vallen er niet. Hoeveel mensen moeten afvloeien (wie vertrekt, wordt niet vervangen, red.), bekijken we in nauw overleg met de vakbonden. Een uitgangspunt is ook dat we liefst niet aan de dienstverlening raken.”

De maaltijdcheques stijgen van 7 naar 8 euro, de fietsvergoeding van 23 naar 24 eurocent per kilometer. In beide gevallen zijn dat de wettelijk hoogste toegelaten bedragen. Vanaf 2022 moet al het personeel nog slechts 10 procent van de prijs van een abonnement op het openbaar vervoer betalen. Een jaar later, in 2023, krijgen alle medewerkers met een arbeiderscontract een contract voor bedienden.