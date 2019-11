Sinterklaas meert aan in Antwerpen: “Er zijn dit jaar géén stoute kinderen” Jonathan Bernaerts

16 november 2019

17u02 2 Antwerpen Sinterklaas gaat de komende weken goedgeluimd schoentjes vullen. Want dit jaar zijn er géén stoute kinderen. De goedheiligman arriveerde met zijn trouwe dienaars deze namiddag rond twee uur aan het Willemdok op het Eilandje in Antwerpen. De intrede lokte duizenden kijklustigen.

Het was onder een droge, maar koude hemel dat de Sint, zijn meid Conchita, zijn stalknecht Ramon en tientallen Pieten vanmiddag met de stoomboot uit Spanje arriveerden. Ter hoogte van de Londenbrug gingen Sinterklaas en zijn gevolg aan wal, waarna ze te voet begonnen aan hun tocht naar het MAS. Langs de kant: duizenden kinderen, ouders en grootouders. Allemaal warm ingeduffeld, en razend benieuwd om een glimp van de Sint op te vangen.

“Ik hoop dat jullie veel buiten spelen. Ravotten met vriendjes en vriendinnetjes is het leukste wat er is. Veel leuker dan uren naar een schermpje turen. Sinterklaas

Yves (11), Cindy (6) en Sylvie (10) kwamen met hun papa van Sint-Niklaas naar Antwerpen. “We zijn heel zenuwachtig. Sinterklaas krijg je niet elke dag te zien. Ik verwacht dat de Pieten, zoals vorig jaar, weeral heel grappig zullen zijn”, zegt Cindy, die lego als cadeautje op haar verlanglijstje zette. Haar zusje Cindy koos voor een babypop, grote broer Yves wil nog wat bedenktijd.

Tussen al het volk opvallend veel Nederlanders. Milan (10) en Luna (8) uit het Nederlandse Roosendaal bijvoorbeeld. “We zijn met mama en papa op weekend, maar wisten niet dat Sinterklaas zou komen. We vinden het heel spannend”, zegt Milan. “Ik heb thuis al een tekening voor Sinterklaas gemaakt”, vult Luna aan. “En een verlanglijstje heb ik ook al. Ik wil glitternagels.”

Goede raad

Aangekomen aan het MAS sprak Sinterklaas de vele kinderen toe. “Ik weet dat jullie allemaal jullie best doen op school”, zei hij. “Ik weet ook dat jullie thuis je mama helpen en ook goed oppassen op jullie kleine broer of zus. De grote mensen mogen trots op jullie zijn.” De Sint had ook nog wat een goede raad te geven. “Ik hoop dat jullie veel buiten spelen. Ravotten met vriendjes en vriendinnetjes is het leukste wat er is. Veel leuker dan uren naar een schermpje turen. En tot slot nog één ding: ik wil niet dat jullie pesten. Pesten is vreselijk.”

Maar hoe zat dat met kinderen die zich niet hadden gedragen? Sinterklaas maakte zich even heel erg druk toen hij in het grote boek las dat de kleine Jules (5) een dief is en zich bezighoudt met de handel in … organen. Gelukkig bleek dit een misverstand. Piet sprong snel bij een corrigeerde. “Maar nee, Sinterklaas. De kleine Jules is geen dief. In het boek staat dat hij een ‘hartendief’ is. Hij heeft het hart van zijn oma gestolen.”

Nadat Piet nog twee misverstanden de wereld uit het geholpen, stond niets dan nog de verlossende boodschap in de weg: “Ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen.” Iederéén bleef trouwens braaf: er gebeurden vanmiddag geen incidenten.