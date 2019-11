Sinterklaas maakt blijde intrede in Antwerpen op 16 november Jan Aelberts

02 november 2019

10u04 0 Antwerpen Antwerpen mag zich opnieuw opmaken voor de blijde intrede van Sinterklaas. Op zaterdag 16 november komt de Sint met zijn uitgebreide gevolg op een stoomboot vanuit Spanje aangevaren op het Antwerpse Eilandje, aan het Verbindingsdok-Westkaai.

Presentator Bart Peeters zal hen als goede vriend van de Sint verwelkomen, samen met burgemeester Bart De Wever. De goedheiligman zal wat later de aanwezige kinderen toespreken aan het nabije MAS. Wie de Sint meteen wil begroeten bij zijn aankomst in Antwerpen, kan hem omstreeks 14.05 uur zien arriveren aan het Verbindingsdok-Westkaai. Hij zal dan met zijn gevolg te voet via de Napoleonkaai, de Nassaubrug en de Oostendekaai naar de Hanzestedenplaats aan het MAS trekken en daar rond 14.50 uur de aanwezige kinderen en hun ouders toespreken. Dan zal ook blijken of er dit jaar stoute kinderen waren.