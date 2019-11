Sinterklaas bezoekt districtshuis Wilrijk Jan Aelberts

13 november 2019

10u35 0 Antwerpen Daar wordt op de deur geklopt, wie zou dat zijn? Het is Sinterklaas en hij wil graag de Wilrijkse kinderen ontmoeten. Die zijn op zondag 24 november welkom in het districtshuis op de Bist.

Zijn de Wilrijkse kinderen wel braaf genoeg geweest? Sinterklaas komt het hoogstpersoonlijk checken in de trouwzaal van het districtshuis. Daar ontvangen de goedheiligman en Piet tussen 10 en 16 uur de kinderen en hun ouders of grootouders. Een fotograaf maakt bovendien van elke ontmoeting een foto die enkele dagen later kan worden gedownload via Facebook of Flickr.

Voor en na hun bezoek kunnen de kinderen genieten van activiteiten zoals knutselen en voorlezen. Voor elk kind is er bovendien een geschenkje en een pannenkoek. Er zijn vier ontmoetingsmomenten: om 10 uur, om 11.30 uur, om 13.30 uur en om 15 uur.

Tickets zijn een kwartier op voorhand te koop.