Sintelbaan en speeltuin op Luchtbal worden vernieuwd BJS

01 maart 2020

14u56 0 Antwerpen Het district Antwerpen gaat de sintelbaan, een wedstrijdbaan ontworpen voor de loopnummers in de atletiek, en de speeltuin aan de Langblokken in de wijk Luchtbal vernieuwen. De werken starten op 3 maart.

De bestaande speeltuin krijgt twee nieuwe voetbaldoelen en de picknickbanken worden verplaatst. Aan de zuidwestzijde van de sintelbaan komt een groene buffer ter afscherming van de Noorderlaan. Aan de noord- en zuidzijde worden 30 nieuwe bomen aangeplant. Binnen de Sintelbaan komt er een nieuwe speeltuin, met een zone voor kinderen tot 4 jaar én een zone voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud. ​

De werken starten op 3 maart 2020. In een eerste fase worden de sintelbaan en de speeltuigen aan de Langblokken aangepakt. Deze werken duren tot de paasvakantie.

In een tweede fase worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze fase begint in mei en is gedaan voor de zomervakantie. In totaal duren de werken ongeveer 45 werkdagen.