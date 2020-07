Sint-Vincentius ziekenhuis heropent Covid-afdeling: 10 patiënten opgenomen op eerste dag CVDP

24 juli 2020

19u52 0 Antwerpen Het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen heeft vrijdagochtend de Covid-afdeling heropend. Er liggen momenteel al 10 patiënten.

“We observeren op onze campus een duidelijke stijging van het aantal actieve Covid-gevallen”, vertelt dokter Kristiaan Deckers van Sint-Vincentius. “Er is een kleine stijging bij de dragers zonder symptomen, maar vooral de groep patiënten met symptomen is sterk gestegen. In het totaal zijn er 16 Covid-patiënten opgenomen in de GZA ziekenhuizen. In campus Sint-Vincentius liggen er daarvan 10 op de heropende afdeling.”

Het ziekenhuis zal de situatie de komende dagen evalueren. “We merken dat er momenteel een lokale uitbraak is in het centrum van Antwerpen. Als het blijft stijgen kunnen er ernstige problemen ontstaan omdat er dan mensen naar intensieve zorgen moeten.” Tijdens de vorige coronapiek heeft er op de Covid-afdeling een absoluut maximum 130 patiënten gelegen.