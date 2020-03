Sint-Augustinus zet als eerste Belgisch ziekenhuis een nieuw ingenieus robotgestuurd toestel in bij neurochirurgische operaties Annelin Marien

12u56 3 Antwerpen Afgelopen vrijdag werd in Sint-Augustinus (GZA Ziekenhuizen) de eerste operatie uitgevoerd met een nieuw ingenieus toestel, de Modus V. Het is het eerste in België én zelfs in Europa met ‘voice control’ en een 3D-functie, wat neurochirurgische operaties preciezer moet laten verlopen. Vanaf april zal het apparaat in een volledig aangepaste, digitale operatiezaal ingezet worden.

De Modus V, overgevlogen uit Toronto, is de nieuwste aanwinst van GZA Ziekenhuizen. Het toestel is voorzien van voice control om in te zoomen, uit te zoomen en te focussen, en heeft een camera die twaalf keer inzoomt (dubbel zo veel als een klassieke operatiemicroscoop). Daarbij heeft het een 3D-functie, en kan het beelden via augmented reality verbeteren qua kleur, detail en contrast.

Minder risico’s

“Een spectaculaire verbetering”, vertelt dr. Van Havenbergh, diensthoofd neurochirurgie van GZA Ziekenhuizen. “Veel hersentumoren zitten vast aan zenuwen, wat bij een operatie risico kan inhouden op gehoorschade, aangezichtsverlamming of aantasting van oogzenuwen. Dankzij Modus V kunnen we nu zelfs de verschillende zenuwvezels apart zien liggen.”

De Modus V heeft ook een gerobotiseerde camera, ontwikkeld door NASA. Alle andere toestellen op de markt zijn handmatig te bedienen. “Daardoor kan hij onmogelijke bochten nemen,” aldus dr. Van Havenbergh. “Geen overbodige luxe, als je weet dat 30% van de specialisten zelf kampt met halswervelzuilproblemen omdat ze te veel en te lang in lastige posities aan het werk zijn.” Ook de tijdspanne van de operatie zou zo’n 18% korter zijn.

Het nieuwe toestel zal gebruikt worden voor alle operaties waarbij een zeer gedetailleerd zicht nodig is: in de eerste plaats tumorchirurgie, schedelbasischirurgie en complexe rugchirurgie, maar ook halschirurgie en minder complexe rugchirurgie. In totaal zal het om zo’n 1.000 ingrepen per jaar gaan.