Sint-Anneke Plage wordt weer hotspot van weleer: meer groen, meer horeca en modernere jachthaven David Acke

14 juni 2019

15u23 3 Antwerpen Het bestemmingsplan ligt klaar om van Sint-Anneke Plage een nieuwe hotspot te maken van de stad. Het college besliste om het het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor te leggen aan de gemeenteraad. Het masterplan Sint-Anneke werd in 2016 al goedgekeurd. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan is deze toekomstvisie ook juridisch vertaald.

Het college van burgemeester en schepenen beslist het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Anneke Plage voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiermee ligt er een bestemmingsplan klaar als basis voor Sint-Anneke Plage als hotspot van weleer, met meer mogelijkheden voor de horeca, de jachthavenclubs en meer groen.

“We willen van Sint-Anneke Plage de hotspot van weleer maken. Door de landschappelijke kwaliteit van de Plage te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te laten, kan het gebied terug uitgroeien tot één van de trekpleisters van de stad. Met de combinatie van rust, de open ruimte met veel water en groen en de nabijheid van de binnenstad heeft Sint-Anneke Plage immers alles in huis om de recreatieve cluster van Linkeroever te worden”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

De toekomstvisie voor Sint-Anneke Plage wordt beschreven in het masterplan dat werd goedgekeurd in 2016. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan is deze toekomstvisie ook juridisch vertaald. Daarnaast werkt de stad verder aan een landschapsontwerp voor een heraanleg van de publieke ruimte van Sint-Anneke Plage.

Verlevendiging

“Dit RUP is een belangrijke factor voor de verlevendiging van het gebied”, vervolgt de schepen. “Zo worden groengebieden bestendigd en krijgt de horeca rechtszekerheid en perspectief op kleinschalige verblijfsaccommodatie. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor de vernieuwing en modernisering van de jachthaven, de vernieuwing van het openluchtzwembad en de uitbreiding met een binnenbad.”

Met de opmaak van het RUP wil de stad een ruimtelijk kader vastleggen dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van groen, bedrijvigheid, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen enzovoort. Het is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften en vervangt op deze locatie het gewestplan. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst.

Openbaar onderzoek

In 2016 organiseerde de stad al inspraakmomenten in kader van het masterplan. Ook voor het ruimtelijk uitvoeringsplan vonden al overlegmomenten plaats met de horeca en de jachthavenclubs. Nu het college het ontwerp-RUP voorlopig heeft vastgesteld, volgt een openbaar onderzoek. Dat loopt van 5 augustus tot en met 3 oktober 2019. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en eventueel te reageren, online of op papier in het districtshuis van district Antwerpen. Er zullen nog infowandelingen volgen langs de belangrijkste zones van het plangebied. De ambitie is om tegen 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.