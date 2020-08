Sint-Anneke Plage krijgt serieuze upgrade in 2021: 70 bomen en nieuw voet- en fietspad aan toegangspoort ADA

07 augustus 2020

15u27 0 Antwerpen De stad wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Als eerste stap in het masterplan wordt de toegangszone naar de Plage, aan het einde van de Gloriantlaan, tot een groene recreatieve plek omgevormd.

Als eerste stap in het ‘Masterplan Sint-Anneke Plage’ wordt de zone aan het einde van de Gloriantlaan onthard en omgevormd tot een aantrekkelijke groene toegangspoort. Van hieruit kunnen zowel de Plage als het Esmoreitpark en achterliggende Sint-Annabos ontdekt worden. Hiervoor wordt de parking grotendeels onthard en vergroend. Dat moet niet alleen het uitzicht ten goede komen maar moet er ook voor zorgen dat overvloedig regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem kan dringen en overstromingen vermeden kunnen worden.

70 extra bomen

“Om de toegangspoort tot de Plage extra aantrekkelijk te maken, vergroenen we hem met 70 extra bomen. Dat knooppunt tussen de Plage, Schelde, woonwijken en natuur biedt tal van mogelijkheden om de doelstellingen uit het masterplan op korte termijn uit te werken en een positieve dynamiek te starten rond de heropleving van Sint-Anneke Plage”, verduidelijkt schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.

De ideeën van het masterplan werden inmiddels verfijnd in een voorontwerp voor de inkomzone aan de Gloriantlaan. De stad zal de westelijke parking en het stuk van de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef onder handen nemen. De bestaande rijweg van de Gloriantlaan ter hoogte van het ijssalon wordt verlegd naar de parkings erlangs. Daardoor komt er meer ruimte vrij om de inkomzone rond het bestaande paviljoen een aantrekkelijke groene invulling te geven.

Slingerend betonnen pad

Om de beleving van de omgeving te verbeteren, worden de kasseiwegen uit het Esmoreitpark verlengd en aangesloten op de Gloriantlaan. Er komt ook een slingerend betonnen pad dat de voetgangers en de fietsers doorheen de nieuwe groenzone rondom het toegangspaviljoen tot aan het einde van de Gloriantlaan moet leiden.

Het aantal parkeerplaatsen zal na de opwaardering nagenoeg hetzelfde zijn als vandaag. Met het creëren van de groenzone rond het ijssalon en het verleggen van de rijweg naar de parkings, zal straatparkeren op de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef echter niet meer mogelijk zijn.

Na een digitaal infomoment voor de bewoners en belanghebbenden in de zomer, zal het ontwerp verder verfijnd worden in het najaar van 2020. De werken zullen straten in 2021.