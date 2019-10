Sint-Andriesplein krijgt nieuwe horecazaak St. Simonne: “Vernoemd naar zwerfkat van mijn lief” David Acke

17 oktober 2019

15u07 1 Antwerpen Wolfram Ghesquière, uitbater van Beestenbos, kan het amper geloven dat zijn café de enige horecazaak is op het Sint-Andriesplein, in zijn ogen een van de bijzonderste pleintjes van Antwerpen. Dus besliste hij gewoon een tweede zaak open te doen. Vanaf vrijdag is iedereen welkom bij St. Simonne. Overdag kan je bij hem terecht voor een ontbijt, een warme koffie en een verse spaghetti bolognaise en aperitiefhapjes om daarna ‘s avonds de dag goed af te sluiten in zijn Beestenbos.

Wolfrom Ghesquière is geen onbekende in de Antwerpse horecawereld. Bezieler van de Mechelse Pleinfeesten, voormalig eigenaar van café Barbossa, nu eigenaar van café Beestenbos en vanaf vrijdag ook van zijn nieuwe kindje St. Simonne. Dit keer geen café maar een totaalconcept waar je op elk moment van de dag tot rust kan komen maar ook gewoon ‘s morgens een brood kan kopen. Maar evengoed een lokaal biertje kan drinken

De officiële opening staat gepland op vrijdag 8 november vanaf 15 uur maar vrijdag opent St. Simonne al de deuren. “Ik heb geleerd dat je gradueel moet openen. Zo geven we onszelf de kans om rustig naar de opening toe te leven en ondertussen al kennis te maken met de mensen en hun verlangens. Maar zo kunnen wij ook ontdekken wat werkt, wat niet en waar we nog wat moeten aan bijschaven”, vertelt Wolfram. Want voor de ervaren horecaman is dit toch iets nieuw. Geen traditioneel café maar wel een gezellige plek waar je ‘s morgens je tas koffie kan drinken, ontbijten of gewoon een lekkere spaghetti kan eten.

Kraakvers

“Mensen die bij ons eten kunnen er zeker van zijn dat alles vers is. We serveren de typische café-gerechten als balletjes in tomatensaus, een bolognaise, bitterballen maar alles met kraakverse producten en gewoon echt lekker”, vertelt Wolfram. Zijn vennoot van Pizzeria Nicoletta zal elke dag verse tapas maken die klanten zelf uit de vitrine kunnen nemen om te consumeren.

Wolfram had die droom om een tweede zaak te openen op het Sint-Andriesplein al langer. “Er stond al even een pand leeg en dat was mijn kans. Dit plein verdient dat ook gewoon. Het heeft enorm veel potentieel om een gezellige plek te worden in het midden van de stad. Er is veel groen, weinig verkeer en de buren kennen elkaar nog zoals je dat hebt in een dorp. Alleen horeca ontbrak hier nog.” Met St. Simonne wil hij een perfecte tegenhanger zijn voor Beestenbos.

Zwerfkat

En die naam? Die heeft hij te danken aan een zwerfkat, zijn horeca-mama en zijn vriendin. “Als ik twijfel ga ik altijd langs bij Greet van Dancing Chocolat. Zij is mijn horeca-mama en geeft me altijd raad. Als je twijfelt over een naam, zegt ze dat je gewoon de naam van je huisdier moet nemen”, gaat Wolfram verder. Alleen heeft hij er geen. “Maar mijn vriendin wel. Een zwerfkat waarvan we nooit weten of ze de volgende dag opnieuw aan de deur zal staan. En tot nu toe doet ons Simonne dat. En dat is wat ik met deze zaak ook wil bereiken. Dat de mensen elke ochtend opnieuw voor de deur staan voor een portie lekker eten en veel gezelligheid.”

St. Simonne is elke dag open van 8.30 tot 22 uur in de week en van 10 tot 23 uur in het weekend.