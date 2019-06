Sinksenfoor officieel op gang getrapt: “Vier nieuwe attracties en overdekte bar” BJS

08 juni 2019

17u55 1 Antwerpen Op de site Spoor Oost in Antwerpen is zaterdagmiddag de Sinksenfoor officieel op gang getrapt. De foor, een van de grootste van het land, heeft vier nieuwe, spectaculaire attracties die de bezoeker door elkaar schudden, de hoogte in jagen of een natte kleren bezorgen. Nog nieuw is King Kong, een enorme bar.

De Sinksenfoor telt opnieuw tientallen attracties, met kermisklassiekers als botsauto’s of een polyp, maar ook enorme installaties die te vergelijken zijn met wat je in een volwaardig pretpark vindt.

Nieuw dit jaar is de 60 meter hoge zweefmolen “Top of the World”. Bezoekers die de attractie zaterdag wilden uittesten, waren eraan voor de moeite: de zweefmolen bleef omwille van de felle rukwinden uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Nog nieuw dit jaar zijn de wildwaterachtbaan “River Rafting”, spookhuis “Walking Dead” en “Tiki Party”, een zweefarm met een enorm ronddraaiend platform waarop ook nog eens vijf gondels rond hun as draaien.

De Sinksenfoor is vanaf zaterdag nog tot 7 juli dagelijks open. Aangezien Pinksteren laat valt dit jaar, duurt de foor slechts vier in plaats van vijf of zes weken.