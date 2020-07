Sinksenfoor krijgt wintereditie: “Gelukkig wordt de jarenlange traditie van de foor niet onderbroken” emz

04 juli 2020

11u42 84 Antwerpen De Antwerpse Sinksenfoor gaat dit jaar dan toch nog door in de vorm van een wintereditie. Kermisfanaten kunnen zich van zaterdag 21 november tot zondag 13 december uitleven aan Spoor Oost in Borgerhout. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is opgelucht dat het coronavirus de eeuwenoude traditie (voorlopig) niet onderbreekt. De Antwerpse foorkramer Patrick Dehoux (54) is euforisch. “Na zeven maanden zonder inkomen kijken we er vol spanning naar uit”, lacht hij.



Normaal gezien zou de Sinksenfoor van 30 mei tot 5 juli hebben plaatsgevonden. Maar door de uitbraak van het coronacrisis rees al midden maart de vraag of het massa-evenement met 700.000 bezoekers dit jaar überhaupt zou kunnen doorgaan. De foorkramers waren pessimistisch na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni. Toch bleef het bestuur van de stad Antwerpen ervoor pleiten om kermissen te laten doorgaan. Over de beslissing dat kermissen vanaf 1 juli mochten, waren De Wever en zijn collega’s opgetogen. De hoop voor een Sinksenfoor leefde herop, al was een editie in de zomer niet meer haalbaar.

En zaterdag volgde het verlossende nieuws: de Sinksenfoor gaat door in 2020. Voorlopig steekt de coronacrisis dan toch geen stokken in de wielen van de foorreizigers. “De traditie van de Sinksenfoor bestaat al honderden jaren. Zelden of nooit is die onderbroken geweest. Met uitzondering van 1940 toen de Duitsers binnenvielen, ging de kermis zelfs in de oorlog door. Het leek ernaar uit te zien dat een onderbreking nu wel het geval zou zijn”, vertelt de Antwerpse burgemeester.

Winterse kick-off

De stad Antwerpen bleef met de foorkramers overleggen. “Ondanks het vreselijke jaar zijn ze optimistisch gebleven. We zijn bij de nationale regering blijven pleiten om opnieuw kermis te houden. Maar het antwoord was dat dat zeker niet kon tot september. Daarom waren we ook een beetje verbaasd bij het nieuws dat kermissen op 1 juli opnieuw mochten. Als dat nu een paar weken eerder geweten was, hadden we nog iets in de zomer kunnen doen. Nu zal de Sinksenfoor echter niet de zomer aftrappen, maar wel de kick-off zijn voor de winter”, deelt De Wever mee.

Net als De Wever is schepen voor Markten en Foren Peter Wouters (N-VA) tevreden. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Ik ben ervan overtuigd dat het er ‘boenk’ op gaat zijn en dat we kunnen zeggen dat het een waanzinnige start is van het verloren seizoen. Al besef ik dat dat op drie weken niet goedgemaakt kan zijn”, zegt hij.

Een beetje nat

Op een geslaagde editie hoopt eveneens Jean-François Vlasselaerts, de spreekbuis van de foorkramers. “De afgelopen zeven maanden hebben we geen inkomsten gehad. Want denk eraan dat we als kermiskramers een lange winterslaap hebben”, vertelt hij. Over de organisatie is nog niet veel bekend. “Daar zijn we nog volop mee bezig. Het aantal kramen is nog niet beslist. Hopelijk kan het grotendeels hetzelfde blijven als de Sinksenfoor in de zomer. Als foorkramers zijn we ook in staat om het een en ander aan te passen zodat het zeker een succes wordt”, zegt hij. “We hebben alle abonnees van de Sinksenfoor al aangeschreven en toch al tachtig procent heeft toegezegd”, verduidelijkt schepen Wouters. Een wintereditie met waterattracties? “In de winter in België vriest het tegenwoordig niet meer. En dan laten we het water iets minder hard stromen. Dan worden de bezoekers maar een beetje nat”, lacht Vlasselaerts.

De inspanningen van het stadsbestuur apprecieert foorkramer Patrick Dehoux enorm. Hij trekt rond met drie speelkramen waar de kermisgangers ringen moeten gooien. “Wij springen een gat in de lucht. Voor ons is dit een belangrijke kermis. We voelden medeleven van het stadsbestuur. Het is allemaal nog een beetje afwachten natuurlijk. Al hebben we afgesproken dat de aankleding voor een winterse beleving zal zorgen.”

Tachtig procent korting

De wintereditie van de Sinksenfoor komt als een godsgeschenk. Zowel Dehoux als Vlasselaerts hebben dit jaar op één kermis kunnen staan alvorens de lockdown uitbrak. Tijdens de coronacrisis heerste de onzekerheid over wanneer de foorkramers opnieuw zouden mogen beginnen. “Wel bleven de kosten voor materiaal, onderhoud en een dure brandverzekering doorlopen. Een aantal van mijn collega’s had zelfs in februari een nieuwe attractie gekocht”, zegt Patrick. “Normaal gezien dienen de kermissen in het voorjaar om alle kosten qua verzekering en onderhoud te dekken”, schetst Vlasselaerts.

Het wegvallen van de Sinksenfoor als start van de zomer was een financiële opdoffer voor de foorkramers. Dat beseft het stadsbestuur. Daarom komt de stad Antwerpen de kermisuitbaters tegemoet met een korting van tachtig procent op het standgeld voor de wintereditie in 2020 en een korting van twintig procent op de daaropvolgende editie.

Afwachten

Of het coronavirus en een mogelijke tweede piek een invloed zullen hebben op de organisatie van het massa-evenement, valt nog af te wachten. “Sowieso nemen we alle nodige veiligheidsmaatregelen. Maar het is nog een paar maanden weg. Hopelijk is het coronavirus dan al verdwenen”, zegt De Wever. “We bekijken alles dag per dag”, vult Vlasselaerts tot slot aan.