Sinksenfoor krijgt uitzonderlijke wintereditie

04 juli 2020

11u42 0 Antwerpen De Sinksenfoor in Antwerpen gaat dit jaar dan toch nog door. Dat zal in de vorm van een uitzonderlijke wintereditie zijn.

De kermisfanaten hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk bekend. Het Antwerps stadsbestuur heeft beslist dat de Sinksenfoor in de winter doorgaat. In de namiddag geeft burgemeester Bart De Wever meer uitleg.