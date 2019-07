Sinksenfoor klokt af op 700.000 bezoekers BJS

07 juli 2019

17u19 0 Antwerpen De Sinksenfoor zit er alweer op. Op vier weken tijd, een week minder dan de vorige jaren, kwamen 700.000 bezoekers langs. De stad en de foorkramers zijn tevreden.

In 2015 vond de Sinksenfoor voor de eerste keer plaats op Spoor Oost. Toen stond de foor er twee weken langer dan anders en trok ze 850.000 bezoekers. De vorige drie jaar streek de Sinksenfoor telkens 37 dagen naar in Antwerpen, met in 2016 bijna 600.000 en in 2017 en 2018 telkens 800.000 kermisliefhebbers.

Dit jaar viel Pinksteren en dus ook de Sinksenfoor laat op het jaar, waardoor de foor er slechts vier weken, in totaal 30 dagen, stond. Toch was er een grote opkomst. In verhouding kwamen er zelfs meer mensen per dag: gemiddeld meer dan 23.300.

De stad en de foorkramers blikken alvast tevreden terug. “De goede editie is mede te danken aan het heel goede weer gedurende een groot deel van de periode. Verder hadden studenten dankzij de late Pinksteren de kans om ook naar de kermis te komen.”

De Sinksenfoor haalde dit jaar liefst 150 attracties in huis. Vooral ‘Top of the World’, een liefst zestig meter hoge zweefmolen, bleek een schot in de roos. Op de warmste dagen trokken de waterattracties, zoals de nieuwe River Rafting, heel wat mensen die verkoeling zochten.