Sinksenfoor bezig aan laatste week: zondag kortingen tot 40% ADA

03 juli 2019

11u07 4

Nog tot en met zondag 7 juli staat de Sinksenfoor opgesteld op Spoor Oost, nadien trekt de karavaan opnieuw weg uit Antwerpen. Wie dus nog een ritje wil op de botsauto, eendjes wil vangen of het liever iets uitdagenders wil op de Top of the World, trekt dus snel nog even richting kermis. Traditioneel vindt op zondag de BIG BANG plaats. Dan geven de foorkramers fikse kortingen tot veertig procent op hun ticketprijzen. Op die manier willen ze zowel de vele bezoekers als de stad Antwerpen bedanken.

Op zondag opent de Sinksenfoor om 14 uur en sluit ze het seizoen 2019 af om 24 uur.